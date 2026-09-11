Polițiștii hunedoreni mobilizați la Țebea pentru siguranța participanților la Sărbătorile Naționale

Cu ocazia Sărbătorilor Naționale de la Țebea, dedicate memoriei eroului național Avram Iancu, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara vor fi la datorie, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru asigurarea ordinii și siguranței publice și pentru protejarea tuturor participanților.

Polițiștii vor fi prezenți în zona de desfășurare a manifestărilor, precum și pe principalele căi de acces, pentru prevenirea faptelor antisociale, menținerea unui climat de siguranță și intervenția promptă în situația producerii unor evenimente care ar putea afecta ordinea și siguranța publică.

Polițiștii hunedoreni vor fi prezenți pentru a acorda sprijin participanților și îi încurajăm pe cetățeni să solicite ajutorul acestora ori de câte ori situația o impune.

O atenție deosebită va fi acordată traficului rutier, în contextul unui număr ridicat de participanți și al unui flux important de autovehicule către zona Țebea.

Polițiștii rutieri vor acționa pentru fluidizarea circulației, prevenirea accidentelor și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele rutiere.





Pentru evitarea situațiilor neplăcute, recomandăm conducătorilor auto:

să își planifice din timp deplasarea și să ia în calcul posibilitatea formării unor coloane de autovehicule;

să manifeste răbdare și prudență în trafic;

să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și semnalizarea rutieră temporară;

să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic și să păstreze o distanță corespunzătoare față de autovehiculul din față;

să nu efectueze manevre riscante, depășiri neregulamentare sau opriri/staționări în locuri care pot bloca ori îngreuna circulația;

să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și să nu se urce la volan dacă sunt obosiți;

să acorde o atenție deosebită pietonilor și celorlalți participanți la trafic.

De asemenea, îi sfătuim pe cei care aleg să se deplaseze la Țebea să respecte indicațiile polițiștilor privind accesul, parcarea și circulația, chiar dacă acest lucru presupune un timp mai mare pentru deplasare.

Aveți grijă de bunurile personale!

În zonele aglomerate, recomandăm participanților să manifeste atenție sporită față de bunurile personale și să adopte câteva măsuri simple de prevenire a furturilor.

Nu păstrați portofelele, telefoanele mobile sau alte obiecte de valoare în buzunarele exterioare, ușor accesibile.

În zonele aglomerate, țineți gențile și rucsacurile închise și în fața dumneavoastră.

Evitați să lăsați genți, telefoane, portofele, documente sau alte bunuri de valoare la vedere în autoturisme.

Nu lăsați bunuri în autoturism, nici măcar pentru perioade scurte, chiar dacă mașina este parcată într-o zonă aglomerată.

Asigurați-vă că autoturismul este încuiat și verificați închiderea portierelor înainte de a vă îndepărta.

Nu lăsați cheile, actele, cardurile bancare sau alte obiecte de valoare în interiorul mașinii.

Dacă observați persoane sau comportamente suspecte ori deveniți victima unei infracțiuni, sesizați imediat poliția.

Supravegheați permanent copiii

În aglomerația specifică unor astfel de manifestări, copiii se pot rătăci cu ușurință. Părinții și adulții care îi însoțesc sunt sfătuiți să îi supravegheze permanent și să stabilească din timp un punct de întâlnire, în cazul în care se separă accidental.

Este important ca cei mici să cunoască numele și numărul de telefon al unui părinte și să știe că, dacă se rătăcesc, trebuie să solicite ajutorul unui polițist sau al unui alt adult responsabil.

Totodată, îi rugăm pe părinți să nu își lase copiii nesupravegheați în apropierea carosabilului, a zonelor de acces auto sau în spațiile aglomerate.

Ne dorim ca Sărbătorile Naționale de la Țebea, manifestări încărcate de semnificație pentru istoria și identitatea națională, să se desfășoare în liniște, ordine și deplină siguranță.