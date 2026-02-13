Fondul Proprietatea aniversează 15 ani de prezență la Bursa de Valori București



Fondul Proprietatea (FP), unul dintre cei mai importanți emitenți de pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), sărbătorește împlinirea a 15 ani de la momentul în care acțiunile companiei au intrat la tranzacționare la BVB.



FP a fost înființat de Guvernul României în decembrie 2005, pentru despăgubirea persoanelor ale căror bunuri au fost expropriate, în mod abuziv, de regimul comunist prin acordarea de acţiuni la FP, în funcţie de pierderile suferite. FP funcționează ca fond de investiții alternativ destinat investitorilor de retail stabiliți în România, iar începând cu anul 2010, administratorul FP este Franklin Templeton International Services S.à r.l.



În urmă cu 15 ani, la data de 25 ianuarie 2011, acțiunile FP (BVB: FP) au fost listate la Bursă, pe Piața Reglementată. Capitalizarea bursieră a FP a depășit 2,25 miliarde de lei la finalul ședinței de tranzacționare din 11 februarie 2026.



În ultimii 15 ani, Fondul a contribuit la atragerea a aproximativ 1,5 miliarde USD în noi investiții străine de portofoliu în România și a finalizat aproximativ 50 de tranzacții cu o valoare totală de aproximativ 4,3 miliarde USD. Acestea includ listarea istorică a Hidroelectrica S.A., precum și în alte tranzacții semnificative de vânzare a unor participații pe piața de capital pentru companiile OMV Petrom și Transgaz, în 2013, și Romgaz, în anul 2015.



Unul dintre reperele din parcursul FP la Bursă a fost listarea companiei Hidroelectrica în anul 2023, în urma încheierii cu succes a celui mai mare IPO realizat vreodată în România, în valoare de 1,9 miliarde de euro. FP și-a vândut astfel întreaga participație de 19,94% la Hidroelectrica. IPO-ul Hidroelectrica, derulat la BVB in perioada 23 iunie – 4 iulie 2023, a fost cea mare ofertă din Europa și a patra cea mai mare din lume în acel an.



„Fondul Proprietatea este un emitent de referință pentru Bursă, cu o contribuție istorică la creșterea vizibilității pieței de capital atât pe plan local, cât și în rândul investitorilor internaționali. Franklin Templeton, prin experiența vastă la nivel internațional, a asigurat de-a lungul anilor o administrare profesionistă și orientată spre performanță a portofoliului deținut de FP și a investițiilor realizate. FP a ajuns astăzi la o capitalizare de peste 2,25 miliarde de lei, cu o valoare maximă istorică de 13,7 miliarde de lei înregistrată în anul 2022. Totodată, dividendele acordate investitorilor de către FP, pe durata mandatului Franklin Templeton, sunt de peste 29,2 miliarde de lei, randamentul total pentru acționari în ultimii 15 ani fiind de 1.340%. Fondul a pledat cu succes în favoarea reformei pieţei de capital şi a companiilor a căror acționar majoritar este Statul român și aflate în portofoliul Fondului, culminând cu momentul istoric în care a vândut întregul pachet de acțiuni la Hidroelectrica și a încheiat IPO-ul în valoare de 1,9 miliarde de euro. Felicit FP și Franklin Templeton pentru activitatea remarcabilă în cei 15 ani de prezență bursieră și le dorim reușite spectaculoase și de acum înainte”, a declarat Remus Vulpescu, Directorul General al BVB.



„În ultimii 15 ani și sub administrarea Franklin Templeton, Fondul Proprietatea a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea pieței de capital din România, amplificând vizibilitatea internațională a Fondului și a altor emitenți români în fața investitorilor globali. Fondul a fost și continuă să fie un promotor activ al îmbunătățirii standardelor de guvernanță corporativă, al transparenței, al eficienței, al profitabilității și al responsabilității în cadrul companiilor de stat. Suntem extrem de mândri de acest parcurs extraordinar alături de Fond și acționarii săi, și dorim să continuăm drept partener de încredere, consecvent în apărarea intereselor acționarilor și în crearea de valoare pe termen lung pentru Fondul Proprietatea„, a menționat Daniel Naftali, Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea.



În cei 15 ani de la listarea companiei la BVB, investitorii au realizat peste 1 milion de tranzactii cu peste 46 de miliarde de acțiuni FP, în valoare totală de aproape 34,4 miliarde de lei. Valoarea cumulată a dividendelor, returnărilor de capital și programelor de răscumpărare de acțiuni oferite de FP pe perioada mandatului Franklin Templeton este de 29,2 miliarde de lei. Strategia Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, a generat un randament total pentru acționari de 1.340% pentru acțiunile Fondului și de 495% pentru valoarea activului net (VAN) în RON, pe acțiune.



FP a fost inclus în componența indicelui BET, care reprezintă indicele de referință al pieței de capital din România, în martie 2011. FP mai face parte și din componența indicilor BET-TR, BET-TRN, BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BET-BK, BET-FI, BETPlus și ROTX.