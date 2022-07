Cum alegem colțarul de sufragerie

Sufrageria este fără doar și poate spațiul în care toată familia se adună după o zi plină sau la fiecare ocazie specială la care iau parte și familia extinsă sau prietenii. Încercăm întotdeauna să o transformăm într-un spațiu cât mai primitor, confortabil, în concordanță cu designul întregii case și cu stilul pe care ni-l dorim. Bineînțeles, aceste alegeri trebuie calculate bine, indiferent de dimensiunile sufrageriei.

Elementul central al fiecărei sufragerii este canapeaua sau colțarul, fie ele de mici sau mari dimensiuni. Colțarele pot fi mai confortabile, au mai multe locuri decât o canapea și pot avea până la două spații de depozitare. De asemenea, există variante fixe sau mobile și cu siguranță sunt o alternativă bună inclusiv pentru dormit, ocazional sau zilnic.

Dar… cum alegem varianta cea mai potrivită pentru toate evenimentele din viata noastra, care sunt cele mai bune colțare, care să se încadreze în dorințele, bugetul și sufrageria noastră?

Am pregătit o listă cu câteva aspecte de luat în considerare în procesul de alegere a unui colțar de sufragerie, pentru ca achiziția finală să fie de succes.

Dimensiunea colțarului

Trebuie să ai clar stabilit unde vei așeza colțarul și în acest fel vei putea alege un model potrivit. În plus, ține cont și de elementele de decor pe care le vei așeza ulterior sau care există deja în sufragerie, pentru a nu aglomera încăperea.

Forma colțarului

Avem mai multe varianțe de colțare din care putem alege, dar întotdeauna este recomandat să ne raportăm la utilitatea acestuia.

Colțare în formă de L – sunt modelele clasice, regăsite în aproape toate casele românilor și nu numai. Sunt comode și se pot folosi cu ușurință inclusiv pentru somn, iar anumite modele se pot instala pe stânga sau pe dreapta, în funcție de preferințe.

Colțare în formă de U – oferă un plus de eleganță sufrageriei și sunt recomandate în special în cazul încăperilor open space. Creează senzația de unitate și se pot încadra într-un design modern sau chiar minimalist.

Colțare modulare – un model ce conține mai multe piese individuale, în funcție de dimensiunea colțarului, flexibil și ușor de integrat în spații mari sau mici. De asemenea, forma colțarului este la alegere și se poate modifica la nevoie.

Colțare cu recliner – un plus de relaxare pentru cei care aleg acest model, ce dispune de un mecanism special de rabatare pentru un plus de confort. Spătarul colțarului se poate lăsa pe spate, iar baza colțarului se poate ridica, pentru un plus de confort la nivelul picioarelor.

Materialul colțarului

Materialul, culoarea sau detaliile colțarului ales trebuie să fie în concordanță cu preferințele fiecăruia, însă fiecare dintre acestea prezintă avantaje și dezavantaje. Pielea este un material ce oferă un plus de eleganță, dar necesită o investiție mai mare. În schimb, colțarele din materiale textile sunt mai accesibile la preț și mai ușor de întreținut.

Îți recomandăm să alegi un colțar rezistent, dintr-un material de calitate și care să se încadreze în sufragerie din punct de vedere vizual. Și nu uita de confort, acesta trebuie să fie un criteriu esențial pentru.

