Corupția – „rezervă strategică” pentru campaniile electorale

Corupția din România nu este o problemă constantă. Nu! Ea este, de fapt, o problemă cu termen de valabilitate. Cu excepția perioadelor de campanie electorală, corupția din rândul politicienilor dispare, iar totul pare perfect. Apoi, cu o sincronizare perfectă, la începutul fiecărei campanii, dosarele de corupție explodează ca niște bombe care distrug imaginea adversarilor politici. Ce coincidență!

Cum se face că aceleași fapte care ieri erau „neimportante” și „neștiute” devin subit demne de atenție națională când se apropie alegerile? Cum se face că politicienii care astăzi sunt acuzați de fapte de corupție au reușit să rămână „curate” până în pragul campaniei? Ce fel de justiție avem în această țară dacă faptele grave de corupție sunt ținute sub control atâta vreme, doar pentru a fi „aruncate” pe piață atunci când pot servi unui interes electoral? Este clar că nu vorbim despre o justiție echidistantă, ci despre un sistem care se folosește de corupție ca pe o armă politică.

Dar ce este și mai revoltător nu este doar faptul că politicienii sunt corupți, ci că toți cei care știu despre fapte de corupție – cei care au puterea să acționeze, să dezvăluie, să pedepsească – aleg să tacă, să protejeze, să aștepte momentul oportun. În aceste condiții, nu doar politicienii corupți sunt vinovați, ci și cei care au stat pasivi sau au folosit informațiile despre corupție pentru a câștiga puncte electorale. Fiecare dintre aceștia devine complice, iar acea „tăcere” care durează patru ani devine un act de complicitate la crimă.

Să nu ne lăsăm păcăliți: această „lumină” care brusc se face în timpul campaniei nu este nimic altceva decât un circ electoral. O manipulare. O mascaradă menită să capteze atenția publicului, să distragă atenția de la problemele reale ale țării și să folosească corupția ca pe un instrument de atac. Este un joc murdar, în care adevărul nu contează, iar justiția este doar o piesă de schimb.

România nu are nevoie de o justiție „activă” doar în campanie. România nu are nevoie de dosare aruncate pe ultima sută de metri, ca niște arme în războaiele politice. România are nevoie de un sistem care să acționeze constant, de o justiție care să nu discrimineze în funcție de interesul electoral, de o societate care să nu tolereze complicitatea și ipocrizia. Și mai ales, România are nevoie de politicieni care să nu transforme corupția într-un spectacol.

Este timpul să nu mai permitem acest joc. Este timpul să nu mai fim părtași la acest spectacol al corupției selectiv apărute în campanie. Este timpul pentru o schimbare adevărată.