Băncile și instituțiile de plată obligate să facă transferuri instant în euro, fără comisioane mai mari

Transferurile în euro vor deveni instant pentru toți românii, după ce Guvernul a adoptat o ordonanță care obligă băncile să proceseze plățile în maximum 10 secunde, fără a solicta comisioane mai mari decât la transferurile obișnuite.

Guvernul a fost nevoit să ia această măsură ăentru a evita sancțiuni din partea UE. Băncile și instituțiile de plată vor trebui să își actualizeze sistemele, să ofere acces la plăți instant și să respecte reguli noi privind siguranța și infrastructura de plăți.

Noile reglementări nu vizează doar bănci, ci și instituții de plată și instituții care emit monedă electronică.