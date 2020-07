Alba-Iulia: Orașul care nu vede, nu aude, nu vorbește?

Trăim in orașul în care ne prefacem că nu vedem, nu auzim și cu siguranță nu vorbim. Și asta de mai bine de 30 de ani. Avem aceeași conducere la primărie, aceeași „mentalitate” de guvernare locală, aceleași firme de casă, aceiași abonați la contracte…

Ne prefacem că nu vedem lipsurile reale care ne înconjoară și am învățat să ne mulțumim cu puțin. Aceeași conducere a primăriei, care ne arată cu o mână ce frumoasă este cetatea noastră, iar cu cealaltă mână, ca print-un truc magic bine învățat și repetat la perfecție de zeci de ani, ne vând și ne concesionează orașul NOSTRU prietenilor lor, pe bani de nimic.

PSD care de 30 de ani este in opoziție, nu a făcut nimic!! Nu vi se pare suspect?! Din 4 în 4 ani își negociază diverse posturi și simulează o opoziție fără consistență. Cum ar fi fost dacă Alba Iulia ar fi încăput pe mâna vechilor membri înregimentați sub “tătucu” Iliescu?

De ceva timp încoace mai avem și această nouă creație USR-PLUS, care pozează în marii salvatori ai României, dar se prefac că nu văd faptul că Gabriel Pleșa, candidatul lor la primărie, provine din rândul acelorași cadre de partid care ne conduc de 30 de ani. Pus pe linie moartă și exilat din PNL, a dat bir cu fugiții la primul partid care l-a luat. Dragi alegători USR , chiar nu știți că imaculatul Gabriel Pleșa timp de mai bine de 15 ani a fost in cârdășie cu ei, când totul era numai lapte si miere si nu a zis nimic in timp ce Hava & Co ne-au arvunit orașul după bunul plac. Acum, subit și din senin, pediștii (pardon, liberalii) nu mai sunt buni. Și, culmea culmilor, cel care a fost partenerul și girantul tuturor hoțiilor de până acum, ne propune o schimbare?!?

Aud tot mai mulți oameni care spun că s-au saturat de Voicu si conducerea PNL si că nu există altă varianta sau că alții nu au șanse. Nu uitați: nemulțumiții din acest oraș sunt mai mulți decât lipitorii lor de afișe sau abonații la contractele primăriei… ÎMPREUNĂ avem o șansă!!

Motivul pentru care am ales să candidez este că eu cred cu adevărat în OAMENI, cred cu adevărat în puterea schimbării. Acesta este și motivul pentru care nu am venit cu liste de partid, cu aceleași proiecte reîncălzite din 4 in 4 ani, cu aceeași sală polivalentă promisă și fluturată de echipa lui HAVA-VOICU de la revoluție încoace…

Cu ajutorul fiecărui nemulțumit din acest oraș putem să învingem și să ne recuperăm orașul, să îl dezvoltăm durabil si sustenabil. Pentru prima dată ACUM chiar avem șansa unei SCHIMBĂRI adevărate. O schimbare de generație, o schimbare de mentalitate, o schimbare adevărată. Să ne recâștigăm orașul!

Vrei un oraș mai bun, mai frumos? Implică-te! Vino alături de noi!

Lazăr Ioan Bogdan– primarul unei noi generații!