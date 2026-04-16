Accident rutier pe strada Plopilor din Cluj-Napoca: trei persoane, între care o minoră, transportate la spital

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit, în urmă cu puține momente, la un accident rutier petrecut pe strada Plopilor din municipiul Cluj-Napoca.

În accident au fost implicate două autoturisme, însă nu au existat victime încarcerate. Au fost evaluate la fața locului două femei și o minoră de aproximativ 11 ani, toate aceste persoane prezentând afecțiuni ușoare. Ulterior, s-a luat decizia ca cele două femei, împreună cu minora, să fie transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ.