Bărbat din Brașov, înșelat telefonic cu peste 1.200 de lei de falși reprezentanți ai bursei

La data de 15 aprilie 2026, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din municipiul Brașov, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

Bărbatul ar fi fost contactat telefonic, în cursul zilei de 15 aprilie 2026, de persoane cunoscute care, sub pretextul că sunt reprezentanți ai Bursei de Valori București și ai unei platforme de tranzacționare acțiuni, l-ar fi determinat să transfere suma de 1.293 de lei într-un cont indicat de aceștia.

Ulterior, persoana vătămată ar fi încercat contactarea telefonică a unuia dintre autori, însă a constatat că numărul de telefon este folosit de o terță persoană. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului.