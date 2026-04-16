Tânăr din Cluj-Napoca, reținut și plasat în arest la domiciliu pentru încălcarea ordinului de protecție

În data de 15 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un tânăr cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

În fapt, acesta avea emis pe numele său, de către Judecătoria Cluj-Napoca, un ordin de protecție pentru 6 luni, prin care avea obligația de a păstra o distanță de 50 de metri față de o tânără de 17 ani, din municipiul Cluj-Napoca.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în data de 14 aprilie a.c., tânărul de 17 ani, din municipiul Cluj-Napoca, s-ar fi deplasat pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, din municipiul Cluj-Napoca, într-o stație de transport public în comun, unde se afla tânăra de 17 ani, acesta ulterior agresând-o fizic, prin faptul că i-ar fi aplicat o palmă la nivelul feței.

În acest context, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție, cât și pentru infracțiunea de violență în familie, în urma plângerii formulate de tânără.

Ca urmare a probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Ulterior, la data de 15 aprilie a.c., procurorulul de la Parchetul de pe lânga Judecotoria Cluj-Napoca, a dispus punerea in miscare a acțiunii penale față de persoana reținută pentru infracțiunile mentionate anterior.

De asemena, acesta l-a prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, propunere care a fost respinsă, fiind dispusă măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

Activitățile sunt desfășurate în continuare sub coordonarea unității de parchet competente.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.