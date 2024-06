10 MOTIVE pentru care, în 9 iunie, facem împreună SCHIMBUL DE GENERAȚII la conducerea Consiliului Județean Alba

Mai mult pentru Alba, mai bine pentru oameni! Acesta este crezul cu care am pornit în campania electorală pentru alegerile locale din acest an. Partidul Social Democrat propune oameni serioși, integri și bine pregătiți pentru Consiliul Județean Alba și pentru municipiile, orașele și comunele din județ. Venim cu un plan de măsuri bine conturat, venim cu soluții concrete pentru a construi durabil viitorul județului. În fiecare localitate din acest județ, e nevoie de curaj pentru a vedea că administrația PNL înseamnă doar povești și aleșii liberali s-au transformat în baroni locali. La Consiliul Județean Alba, avem în frunte un președinte care sfidează pensionarii și toți oamenii din acest județ obținând un venit de LUX, de mii de euro pe lună, prin cumularea pensiei cu salariul. Liberalii trimiși din Alba în Parlament au ajuns să se bată la propriu pe holuri, iar la Alba Iulia primarul liberal sfidează o comunitate întreagă după ce și-a plagiat lucrarea de doctorat (plagiatul e FURT intelectual).

Oamenii din Alba merită altfel de oameni politici. NOUL PSD înseamnă oameni corecți, integri, bine pregătiți și cu credință în valorile creștine.

De ce trebuie să facem schimbul de generații la Consiliul Județean Alba?

Pentru un preț redus și corect la apă, canalizare și gunoi!

În județul Alba, APA A DEVENIT UN LUX! Cetățenii au ajuns să plătească PREȚURI ENORME la apă și canalizare, servicii publice de maximă necesitate pentru orice familie. VINOVAȚII sunt liberalii, care conduc de 20 de ani Consiliul Județean Alba și care au transformat compania APA CTTA în pușculița de partid a PNL. Când pleacă de pe Valea Sebeșului, un metru cub de apă costă mai puțin de 10 bani. Când deschidem robinetul plătim același metru cub cu 15,42 de lei.

Fiecare picătură de apă umple, de fapt, cu salarii de lux buzunarele șefilor societății APĂ CTTA, puși politic de PNL și de domnul Ion Dumitrel, actualul președinte al Consiliului Județean Alba. PSD a propus un plan serios de reducere a tarifelor la apă și canalizare, dar conducerea liberală NU VREA să strice liniștea bugetarilor de lux de la APA CTTA. Peste 15.000 de oameni din județ au semnat petiția inițiată de PSD Alba pentru reducerea prețurilor la apă și canalizare, dar au fost ignorați de conducerea PNL a Consiliului Județean. Doar așa directorul APA CTTA, liberalul Ștefan Bardan, poate câștiga în continuare un venit anual mai mare decât președintele României.

Pentru un transport județean eficient de care să beneficieze fiecare locuitor al județului!

Zeci de mii de locuitori ai județului Alba sunt izolați în comunitățile lor din cauza unui transport județean ineficient. De vină este conducerea liberală a Consiliului Județean Alba, care, cu incompetență și nepăsare, a tăiat rutele de transport spre multe comune. Când ai la scară mașină de serviciu, cum au șefii Consiliului Județean Alba, e greu să îți imaginezi că pentru cetățeanul simplu autobuzul înseamnă enorm. Elevii nu pot merge la liceu, seniorii nu pot ajunge la un spital pentru tratament sau consultații, navetiștii nu au acces pe piața muncii. Planul PSD este simplu: asigurăm transport pentru toate comunele din Alba și punem bazele înființării unei companii publice județene de transport.

Pentru locuri de muncă bine plătite, în întreg județul!

Oamenii din Alba au nevoie de locuri de muncă bine plătite, care să le asigure un trai decent. În ultimii 20 de ani, conducerea Consiliului Județean Alba a tratat cu superficialitate această nevoie, deși ar fi trebui să intervină activ cu măsuri menite să dezvolte economic întreg județul și să facă comunitățile atractive pentru oameni. În lipsa locurilor de muncă și a posibilităților de a-și crea un trai decent, mulți cetățeni din Alba aleg să plece în orașele mari sau în județele din jur. Dacă ne gândim bine fiecare dintre noi are prieteni, membri ai familiei sau oameni dragi, care au fost nevoiți să plece din Alba pentru un trai mai bun. Lucrurile sunt simple, dar trebuie viziune: creăm în parteneriat cu administrațiile locale zone de dezvoltare economică în zonele Aiud – Ocna Mureș, Munții Apuseni, Valea Sebeșului și Cugir pentru a atrage investitori și pentru a susține creșterea locurilor de muncă.

Pentru drumuri bune în întreg județul, nu mituri liberale!

În județul Alba, liberalii au dezvoltat MITUL că toate drumurile județene sunt bune. De fapt, potrivit datelor oficiale ale Consiliului Județean Alba, județul mai are circa 125 de kilometri de drumuri județene pietruite sau de pământ și zeci de kilometri de drumuri în stare rea sau impracticabilă. În realitate, situația este mult mai gravă, dar este cosmetizată ca să dea bine mitul liberal cu drumurile bune. Planul echipei PSD e simplu: atragem bani europeni pentru modernizarea infrastructurii, folosim chibzuit bugetul județului și prioritizăm investițiile în infrastructură, astfel încât să asigurăm confortul normal fiecărui cetățean.

Pentru cheltuirea corectă și echitabilă a banului public!

După 20 de ani în care județul Alba a fost administrat de PNL în funcție de interesele politice, Corneliu Mureșan și echipa PSD vor aduce interesul cetățeanului în toate deciziile Consiliului Județean. Pornim de la cinci principii importante: interesul cetățeanului pe primul plan, consultare publică, profesionalism în administrarea județului, transparență în decizii și distribuirea corectă a banilor din bugetul județean. Vom transparentiza total activitatea Consiliului Județean Alba și, pe principii europene sănătoase, vom pune cetățeanul în centru deciziilor. Astfel, strategiile, programarea investițiilor și deciziile cu impact major asupra oamenilor vor fi adoptate doar în urma unor consultări serioase cu populația.

Pentru a opri depopularea satelor și orașelor județului!

Județul Alba pierde cea mai mare bogăție pe care o are: OAMENII. În cei 20 de ani de când domnul Ion Dumitrel și PNL conduc Consiliul Județean Alba, județul a pierdut circa 57.000 de locuitor, respectiv 15% din populația pe care o avea în anii 2000. Ca o comparație, Alba a pierdut în perioada amintită echivalentul populației pe care o au, în prezent, toate cele 7 orașe din județ: Cugir, Câmpeni, Zlatna, Teiuș, Ocna Mureș, Abrud și Baia de Arieș.

Statistice continuă să fie îngrijorătoare, iar județul Alba pierde, în fiecare zi, în medie, 5 locuitori. În fiecare an, județul pierde populația din zece sate mici. Alba este unul dintre județele României care se confruntă cu o depopulare accentuată, iar scăderea numărului de locuitori indică probleme economice și o migrație a tinerilor în căutarea oportunităților de muncă în altă parte.

Pentru un nou spital județean și redeschiderea spitalelor închise de guvernarea de dreapta!

O administrație județeană performantă POATE construi un spital județean de la zero în maxim 4 ani! Eu și echipa mea credem cu tărie în acest proiect. Nu vorbim din povești, ci din experiența altor administrații județene. Am mers la Bistrița-Năsăud și am văzut cum administrația județeană social democrată, condusă de colegul meu Emil Radu Moldovan, reușește să construiască UN NOU SPITAL. Sunt bani europeni, există soluții, însă la Alba lipsesc viziunea, curajul sau conducerea Consiliului Județean a obosit. Spitalul Județean Alba este de mult depășit din punct de vedere a vechimii construcției, dar și a circuitelor medicale, care nu vor putea fi aduse la standardele actuale. De asemenea, redeschidem spitalele închise în 2011 de guvernarea de dreapta condusă de Emil Boc. Începem, alături de Maria Sanislav, cu redeschiderea spitalului din Ocna Mureș, unde oamenii nu au acces la servicii medicale. Nu e o promisiune electorală, e asumarea că vom îndeplini o dorință a oamenilor din aceste comunități!

Pentru ca tinerii să nu mai plece din Alba!

An de an, numeroși tineri părăsesc localitățile natale din cauză că nu au șansa unui trai decent. Sunt copiii sau nepoții voștri, sunt frații sau prietenii noștri, sunt generația pentru care avem obligația să construim trainic viitorul.

E nevoie de o nouă conducere la Consiliul Județean Alba pentru ca acești tineri să nu mai fie nevoiți să plece și să aibă șansa unui trai decent ACASĂ, în comunitățile lor! Avem nevoie de fiecare părinte, bunic sau tânăr pentru a ne fi alături, astfel încât Alba să nu mai piardă cea mai mare bogăție: OAMENII.

Pentru că actuala conducere a Consiliului Județean Alba A OBOSIT și schimbul de generații e o ordine firească în administrație!

Actualul președinte al Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, și echipa PNL au obosit și nu mai pot ține ritmul pentru a oferi un viitor durabil județului. Nu mai pot, nu mai știu și nu mai au viziune pentru a putea rezolva problemele cu care se confruntă locuitorii din Alba. Schimbul de generații nu e o luptă, ci este o ordine firească a vieții pe care trebuie să o accepte oricine.

Pentru o susținere reală a FAMILIEI creștine românești!

Nimic nu poți face fără Dumnezeu! Ne-au învățat acest lucru bunicii și părinții noștri, fiind cel mai important principiu din educația celor „7 ani de acasă”. Credința noastră românească este ceea ce NE UNEȘTE și ne face puternici! În bisericuța de sat, în mănăstirile și schiturile vechi până în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia se păstrează de veacuri credința noastră strămoșească.

Credința e în tot și în toate! Doar cu bună credință și cu frică de Dumnezeu poți cârmui o comunitate sau un județ. Nu vom accepta niciodată idei liberale și libertine, care exclud valorile creștine din societatea actuală.

Venim la Consiliul Județean Alba pentru a lupta să ținem vie flacăra creștinismului, pentru a proteja bisericile vechi care stau mărturie istoriei acestui județ și pentru a pune în valoare patrimoniul spiritual al comunităților noastre.

Venim la Consiliul Județean Alba pentru a susține FAMILIA creștină românească, clădită pe respect, moralitate, dragoste, fidelitate și credință.

Venim la Consiliul Județean Alba cu bună credință și vrem să facem mult bine pentru oamenii acestui județ!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Haideți să avem CURAJUL pentru a face ÎMPREUNĂ schimbul de generații la Consiliul Județean Alba!

Votează Corneliu MUREȘAN și echipa PSD pentru Consiliul Județean, iar ALBA VA FI PE MÂINI BUNE!

Comandat de Partidul Social Democrat- Organizatia Județeană Alba / Executat de S.C. EMPRESSA MEDIA S.R.L. – portal online: opiniatransilvana.ro, CMF: 21240002.