Zeci de mii de euro cheltuiți pentru imaginea directorului general al Cuprumin în timp ce angajații nu au primit 10 lei la valoarea bonurilor de masă. Motivul : a scăzut prețul cuprului !

Val de numulțumiri în rândul angajaților Cupru min SA Abrud chiar în ziua în care compania sărbătorește 45 de ani de la înființare. Oamenii acuză modul în care conducerea a înțeles să organizeze aceastră sărbătoare și unde politicieni neiubiți de nimeni și-au etalat fizicul mimând empatia față de minerit.

Ziua minerului sărbătorită la Abrud cu ocazia împlinirii a 45 de ani ai societății Cuprumin a creat nemulțumiri în rândul angajaților. Conducerea societății a cheltuit sume impresionante de bani pentru o campanie publicitară menită să aducă imagine directorului Tiberiu Rațiu. Aproximativ 55.000 de euro au fost alocați unei firme de partid (PNL) pentru protocol în timp ce oamenii nu au primit nici măcar 10 lei în plus la valoarea tichetelor de masă pe motiv că prețul cuprului este scăzut iar firma este pe pierdere.

Cireașa de pe tort a fost însă pusă de vizita ministrului economiei, Florin Spătaru, care a bătut câmpii mai mult ca niciodată.



”Astăzi se văd rezultatele vizitei pe care am făcut-o la Cupru Min, acum 4 luni, atunci când am vorbit cu cei din conducerea societății despre necesitatea investițiilor în tehnologie, dar și despre lucrări de supraînălțare a barajului iazului de decantare. Pentru aceste investiții vor alocate peste 43 de milioane de lei ce reprezintă 50% dividende astfel încât proiectele de investiții să fie demarate cât mai repede”, a declarat ministru Spătaru.



Din păcate ipocrizia pare să fi fost la ea acasă, în 4 luni de zile nu s-a investit nimic la Cuprumin.

Societatea aflată în subordinea Ministerului Economiei, are ca obiect principal de activitate exploatarea şi livrarea în forme specifice de resurse/rezerve de minereu cuprifer din perimetrul minier Roşia Poieni. Concentratul extras de Cupru Min este dintr-un zăcământ de tip porfiric, care, pe lângă cupru, conţine şi alte metale Exploatarea carierei a început în anul 1978, în zona Abrud-Musca-Bucium, producţia de cupru începând în 1983. Este cel mai mare zăcământ de cupru din România, rezervele sale reprezentând 65% din totalul cantităţii rulate in ţară. Exploatarea produce minereu din care se pot extrage aproximativ 5.000 de tone de cupru pe an. Aici lucrează în jur de 600 de persoane.