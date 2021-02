Un nou director general la ROMGAZ. Aristotel Jude, numit de către Consiliul de Administrație să țină frâiele Companiei Naționale de Gaze

Aristotel Jude, numit de către Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA în funcția de director general cu un mandat provizoriu de 2 luni, spune că obiectivul său este să asigure continuitate în dezvoltarea companiei, potrivit Mediafax.

Aristotel Jude a fost numit în funcția de director general Romgaz cu un mandat provizoriu de 2 luni ca urmare a demisiei din funcție a lui Daniel Corneliu Pena, fost director general adjunct cu mandat și cu atribuții de director general, începând de luni.

„Fostul director adjunct, Daniel Corneliu Pena, și-a exprimat dorința de a demisiona din toate funcțiile deținute în cadrul S.N.G.N. ROMGAZ S.A., iar ca urmare, administratorii companiei au supus la vot și aprobat numirea domnului Aristotel Marius Jude în funcția de Director General cuun mandat de 2 luni, domnia sa renunțând la funcția de Președinte al Consiliului de Administrație”, transmite Romgaz.

„Am acceptat această provocare din dorința de a asigura continuitatea în exercitarea managementului executiv al companiei şi pentru gestionarea eficientă a proiectelor imediate şi prioritare ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Nutresc speranța că împreună cu o echipă unită, profesionistă voi reuși o gestionare eficientă a activităţii companiei în acest scurt mandat”, a spus Aristotel Jude.

Acesta a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, responsabil de coordonarea activității ministerului în omeniul țițeiului și gazelor naturale. Are un Master of Business Administration (MBA), acordat de Conservatoire National Des Arts Et Metiers, Paris, Franța și competențe dovedite de-a lungul carierei profesionale în managementul întreprinderii, administrare societăți, consultanță în domeniul juridic. De-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul S.N.G.N. ROMGAZ S.A.: manager proiect, director de department, director de direcție, administrator.