Un nou candidat lansat de Pro România. Marius Mircea Pasca vrea Primăria Poiana Vadului

Marius Mircea Pasca candidează pentru primăria comunei Poiana Vadului.

După 18 ani petrecuți în afara țării, Marius Pasca s-a întors acasă pentru a contribui la dezvoltarea comunei. A deschis o pensiune pentru a promova frumusețea și potențialul munților Apuseni.

“La 40 de ani am ajuns la maturitatea necesară să înțeleg că nu pot să am așteptări ca altcineva să lupte pentru mine. Dacă îmi doresc mai mult pentru comunitatea mea, atunci trebuie să mă implic. Străinătatea m-a făcut să înțeleg potențialul locurilor de acasă și am învățat instrumentele corecte de valorificare. Poiana Vadului nu este un cătun, Poiana Vadului este o destinație!” , spune Pasca.