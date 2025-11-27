Un jucător românesc preia poziții cheie în Gabriel Resources, pe fondul tensiunilor din proiectul Roșia Montană

Ascensiunea Swiss Capital SA în acționariatul Gabriel Resources, până la o participație de 18,13%, semnalează o repoziționare notabilă a capitalului românesc în unul dintre cele mai controversate proiecte investiționale legate de sectorul resurselor naturale. Firma, controlată de Bogdan Juravle și Sorin Apostol, a acumulat treptat pachetul pe bursa din Toronto, într-o perioadă marcată de volatilitate ridicată și de impactul litigiilor internaționale privind proiectul Roșia Montană.

Swiss Capital, un actor important pe piața locală de brokeraj și investiții, a raportat în 2024 venituri de 68,8 milioane lei și pierderi de 4,8 milioane lei, rezultate ce reflectă un an tensionat pentru piața de capital, dar nu i-au limitat strategia agresivă de achiziție. Intrarea între primii trei acționari ai Gabriel Resources sugerează un pariu pe potențialul de restructurare sau valorificare a activelor companiei, în contextul în care investițiile în domeniul minier implică atât riscuri juridice, cât și oportunități de reevaluare în scenarii favorabile.

Faptul că unul dintre proprietarii Swiss Capital a fost propus pentru un loc în board indică intenția de a influența direct direcția strategică a companiei canadiene, într-un moment în care deciziile de conducere sunt esențiale pentru clarificarea viitorului proiectului. Mutarea arată și maturizarea capitalului românesc, care începe să își asume roluri active în structurile de guvernanță ale companiilor listate internațional, nu doar poziții pasive de portofoliu.

Statul român poate executa silit participația majoritară, de 80,6858% din capital, a Gabriel Resources, la compania Roșia Montană Gold Corporation, dezvoltatorul proiectului minier aurifer eșuat omonim. Asta dacă Gabriel Resources nu îi achită cheltuielile de arbitraj de circa 10 milioane dolari, dispuse după victoria de anul trecut a României în litigiul Roșia Montană, cu miză de miliarde de dolari, de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) de la Washington, scrie profit.ro.