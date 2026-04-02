„Un copil care vorbește cu un sfânt nu e niciodată singur” — mesajul care a emoționat mii de părinți

Într-o lume tot mai agitată și nesigură, Cristela Georgescu vine cu un îndemn care atinge direct inima părinților: să le oferim copiilor nu doar grijă și protecție, ci și un sprijin nevăzut, dar profund, o legătură cu divinitatea.



Ea vorbește despre „prietenia cu un sfânt” nu ca despre o idee abstractă, ci ca despre o ancoră sufletească, un refugiu tainic pe care fiecare copil îl poate avea, chiar și atunci când părinții nu pot fi lângă el.



„Un copil care știe să vorbească cu un sfânt nu va mai fi niciodată singur — nici în suferință, nici în bucurie.”



Sunt cuvinte simple, dar care ascund o mare adevăr: oricât ne-am dori, nu putem fi mereu acolo pentru copiii noștri. Dar îi putem învăța unde să caute alinare atunci când noi nu suntem.



O lecție de bunătate: Sfânta Filofteia



Pentru a face această idee mai aproape de copii, este adusă în prim-plan povestea Sfânta Filofteia — un simbol al purității, al dăruirii și al iubirii necondiționate.



Prin materialul realizat cu sprijinul Chilia Athonită Bucurii din Sfântul Munte, cei mici sunt invitați să descopere nu doar o poveste, ci un model de viață. Un exemplu care le poate arăta, cu blândețe, ce înseamnă să fii bun, să dăruiești și să crezi. Este genul de poveste care nu doar se citește, ci se simte.



Rugăciunea unei mame



La final, mesajul devine aproape o rugăciune, una în care se regăsesc, poate, toate mamele:

dorul ca cei mici să fie protejați,

teama de a nu putea fi mereu acolo,

și speranța că vor găsi lumină chiar și în cele mai grele momente.



Gândul este simplu, dar puternic: să îi învățăm pe copii unde să-și odihnească sufletul atunci când viața devine prea grea. Pentru că, uneori, cea mai mare dovadă de iubire nu este doar să fii lângă copilul tău,

ci să-l înveți că nu va fi niciodată cu adevărat singur.