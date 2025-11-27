Țara în care instituțiile nu te servesc, te strivesc

Există o realitate pe care mulți se feresc să o spună cu voce tare: o bună parte din instituțiile statului nu mai sunt gardienii cetățeanului, ci instrumentele prin care acesta este disciplinat, umilit și redus la tăcere. Ele nu mai apără drepturi, ci propriile privilegii. Nu mai servesc oamenii, ci propriul aparat birocratic, tot mai metastazat și tot mai rupt de viața reală.

Statul de azi nu mai are nevoie de brutalitatea de altădată. Are proceduri, ștampile, ghisee, controale selective – toate arme moderne, folosite cu o eficiență rece și mecanică împotriva celor fără putere. Instituțiile nu mai sunt arbitri; sunt călăi eleganți, îmbrăcați în sacou, care îți zdrobesc speranța cu un formular respins sau cu un “reveniți mâine”.

Cine sunt victimele? Exact oamenii pe care statul pretinde că îi protejează. Micul antreprenor pe care inspectorii îl tratează ca pe un infractor din start. Pacientul căruia i se spune că nu există fonduri, deși ele există mereu pentru cine trebuie. Cetățeanul blocat între ghișee care nu comunică între ele, dar comunică perfect când vine vorba de amenzi.

Instituțiile statului au ajuns să funcționeze ca o castă: se apără între ele cu o solidaritate feroce, dar își execută cetățenii cu o indiferență criminală. Când fac greșeli, nimeni nu răspunde. Când comit abuzuri, anchetele interne sunt ritualuri sterile menite să acopere totul. Când oamenii suferă sau pierd totul din cauza lor, statul ridică din umeri – un gest mic, dar letal.

Să nu ne mințim: această transformare nu este un accident. Este rezultatul unui sistem care și-a pierdut busola morală. Un sistem în care funcționarul nu se teme că face rău, ci se teme să nu deranjeze șeful. Un sistem în care puterea este un scut pentru privilegiați și o bâtă pentru ceilalți. Un sistem în care cetățeanul este tratat ca o problemă, nu ca un partener.

Cel mai mare pericol nu este abuzul în sine, ci normalizarea lui. Atunci când oamenii ajung să considere coada interminabilă, refuzul absurd sau comportamentul sfidător al unui funcționar drept ceva “firesc”, statul și-a câștigat deja supremația absolută: supunerea prin oboseală.

Dar cetățenii nu sunt obligați să accepte această degradare. Legile nu sunt proprietatea instituțiilor; sunt instrumentele societății pentru a o proteja. Iar statul nu este un monolit sacru; este o construcție care poate și trebuie să fie schimbată atunci când întoarce armele împotriva celor care l-au creat.

Până când oamenii nu vor înțelege că frica de instituții este exact combustibilul care le întreține aroganța, nimic nu se va mișca. Dar în ziua în care cetățeanul va spune “gata”, în care nu va mai accepta umilința ca pe o politică publică, atunci și doar atunci instituțiile vor fi obligate să coboare din turnul lor de fildeș și să redevină ceea ce ar fi trebuit să fie mereu: slujitori ai societății, nu torționarii ei.