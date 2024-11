PSD Alba susține crescătorii de animale pentru redeschiderea târgurilor. Primul târg cu animale a avut loc la Săsciori

Echipa PSD Alba susține crescătorii de animale pentru redeschiderea târgurilor, închise de conducerea Autorității Naționale Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, instituție condusă de un președinte impus de PNL.

După câteva luni în care târgurile și alte evenimente cu animale au fost interzise, echipa PSD Alba a venit în sprijinul crescătorilor de animale din județ și a inițiat o serie de demersuri pentru redeschiderea târgurilor. Primul târg la care s-a permis expunerea animalelor a fost duminică la Săsciori.

„Am răspuns solicitărilor primite de la crescătorii de animale și am inițiat mai multe demersuri pentru redeschiderea târgurilor de animale. Cu ajutorul colegului nostru vicepreședintele ANSVSA, social-democratul Ioan Oleleu, am reușit să deschidem, duminică, primul târg la care crescătorii au putut să își aducă animalele. Târgul de la Săsciori (satul Sebeșel) a adunat câteva mii de oameni ceea ce demonstrează că este nevoie să reluăm aceste evenimente tradiționale în întreg județul. Trebuie să revenim la normal din acest punct de vedere și să permitem reluarea, cu respectarea normelor sanitar veterinare, a unei activități din care trăiesc multe familii din satele românești. Am spus mereu că trebuie să trecem de la povesti liberale, la fapte social-democrate. Liberalii s-au plâns în presă și în declarații privind greutățile crescătorilor de animale, dar nu au făcut nimic concret. Eu și colegii mei am făcut demersuri serioase pentru ca evenimentele cu prezența animalelor, târguri sau expoziții, să poată fi organizate în continuare”, a spus Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba și consilier județean.

La târgul cu animale de la Săsciori, alături de echipa PSD Alba, a participat și fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, care este inițiatorul multor măsuri de sprijin pentru fermieri și producătorii locali. PSD Alba susține redeschiderea tuturor târgurilor de animale din județul Alba cu respectarea măsurilor pentru prevenirea răspândirii îmbolnăvirilor la animale. De asemenea, PSD vrea ca satul românesc să prospere, să fie puternic, iar oamenii de aici să o ducă mai bine. În programul de guvernare al PSD, sunt prevăzute mai multe măsuri pentru pregătirea tinerilor fermieri și încurajarea lor să lucreze în agricultură. Astfel, PSD propune alocarea a 44 milioane de euro din PNRR pentru transformarea a 57 de licee agricole în școli de formare a viitorilor fermieri antreprenori și a salariaților calificați pentru activitățile economice din agricultură. De asemenea, în programul de guvernare al PSD este inclusă prima de angajare în agricultură: 1.000 de lei pe lună pentru angajații cu studii superioare în agricultură și în domeniile conexe, 750 de lei pe lună pentru cei cu studii medii și 500 de lei pentru cei fără studii.

De asemenea, 250 milioane de euro, din fonduri europene, sunt destinate pentru minimum 4.000 de tineri care doresc să devină fermieri și se instalează pentru prima oară în agricultură.

Guvernul condus de premierul PSD Marcel Ciolacu a alocat în acest an un buget istoric pentru agricultura românească: reprezentând peste 2% din Produsul Intern Brut.

Comandat de Partidul Social Democrat- Organizatia Județeană Alba / Executat de S.C. EMPRESSA MEDIA S.R.L. – portal online: opiniatransilvana.ro, CMF 11240017