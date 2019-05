Programul PNL pentru europarlamentare – seriozitate și competență Profesioniștii care duc România în primul rând al Europei

Partidul Național Liberal și-a lansat programul politic pentru alegerile europarlamentare intitulat ”Profesioniști în Parlamentul European”. Este un program pentru o Românie cu drepturi și beneficii depline în Uniunea Europeană, un veritabil program de guvernare europeană. Oferă o viziune completă, profesionistă, în toate sectoarele importante.

Pro-european, realist și concret. ”Programul este pro-european pentru că noi, PNL, ne propunem continuarea procesului de consolidare a Uniunii Europene. Considerăm că o Românie poate fi puternică doar în cadrul unei Uniuni Europene puternice. Este realist pentru că tot ce ne-am asumat prin acest program electoral poate fi îndeplinit și știm și cum să facem asta. Un instrument esențial prin care vom îndeplini acest program este apartenența PNL la cea mai puternică familie politică din Parlamentul European – Partidul Popular European. Este un program concret pentru că propune lucruri concrete pentru toate categoriile sociale din România”, a declarat Siegfried Mureșan, candidat PNL la europarlamentare și unul dintre inițiatorii programului.

Bazat pe modele liberale de succes. Programul PNL are la bază expertiza și rezultatele de succes ale europarlamentarilor și aleșilor locali liberali în domeniul fondurilor europene. Administrațiile liberale au făcut pași majori în aducerea orașelor și comunelor lor la standarde de viață occidentale. Rareș Bogdan, candidatul din fruntea listei PNL: ”Nu poți să dezvolți o țară decât dezvoltând comunitățile locale și folosind banii europeni. Liberalii au reușit să arate acest lucru la nivel local și județean. În momentul în care românii ne vor da votul, vom arăta că experiența acestor oameni se va transpune la nivel național”.

România în care să îți placă să trăiești: buget european(2021-2027) cel puțin la nivelul celui anterior, simplificarea puternică a birocrației fondurilor comunitare; bani europeni pentru construcția sau finalizarea lucrărilor la autostrăzile Pitești-Sibiu, Comarnic-Brașov, Târgu Mureș-Iași-Ungheni, drumul expres Craiova-Pitești, șoseaua de centură a Capitalei; construcția și dotarea a trei spitale regionale până în 2024; subvenții mărite pentru agricultori la nivelul mediu din UE; dublarea fondurilor europene pentru cadastrare; conectarea tuturor orașelor la rețeaua de distribuție a gazelor până în 2024; reabilitarea termică a 500.000 de apartamente cu bani europeni; consolidarea tuturor clădirilor rezidențiale încadrate în clasa seismică I; promovarea brandurilor românești în UE; finanțarea cu bani europeni a unui program de inovare pentru IMM-uri; digitalizarea completă a administrației;

Viitor pentru copiii noștri: conectarea tuturor universităților și liceelor la internet de mare viteză, cu fonduri europene; redeschiderea școlilor de meserii după modelele de succes din Europa, inclusiv pentru domeniile digitale; 20.000 de burse Erasmus/an pentru studenții români; 40.000 de bilete de tren gratis pentru tinerii români care vor să călătorească în Europa; crearea sau aducerea la standarde europene a 10 institute de cercetare; granturi de 50.000 de euro pentru cercetare academică;

România cu drepturi egale: apărarea drepturilor cetățenilor români din țară și diaspora în toată Uniunea Europeană; aceleași standarde pentru produse și servicii în Uniunea Europeană;

Integrare sută la sută: românii să circule liber în toată Uniunea Europeană – integrarea în Spațiul Schengen, prioritate zero pentru europarlamentarii PNL; adoptarea monedei euro.

Ludovic Orban, presedintele PNL: ”Pentru noi, un obiectiv fundamental este acela ca, într-un timp cât mai scurt, venitul românilor să ajungă cât mai aproape de venitul mediul al Uniunii Europene pentru că, oriunde mergi, prețurile s-au aliniat cât mai aproape de nivelul european. Or, noi trebuie să generăm acele politici economice, sigur fructificând toate oportunitățile și avantajele pe care le avem de pe urma statutului de membru al Uniunii Europene, pentru a asigura dezvoltarea economică care să le permită românilor să trăiască mai bine”.

Publicat la comanda PNL, cod mandatar financiar 41190007