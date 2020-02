PRO România Alba: Lovitură șoc pentru PSD Aiud

În cursul zilei de ieri, Gruiță Ioan, a renunțat la mandatul de consilier local pentru a trece în formațiunea politică condusă de Victor Ponta. Mai mult decât atât, cu această ocazie, a anunțat public intenția sa de a candida pentru funcția de primar al Municipiului Aiud.



“Nu sunt omul schimbărilor, dar uneori, paradoxal, trebuie să aibă loc o schimbare pentru a putea rămâne același. Sunt un om de stânga, toata viața am fost, și n-am fost doar în convingeri, ci am luptat pentru egalitatea de șanse de ani buni pentru cetățenii din Aiud. Însă, din punctul meu de vedere, PSD nu mai este de mult un partid de stânga. Prin noua conducere, PSD Aiud s-a condamnat definitiv la eșec, un mare eșec în fața cetățenilor din acest oraș.PRO România este cea mai bună alegere pentru mine în acest moment. Este singurul partid care mai are o viziune socială reală și funcțională.” a spus Gruiță Ioan.



“Faptul că domnul Gruiță a renunțat la propriul mandat pentru a își asuma candidatura la funcția de primar al orașului Aiud, vorbește foarte mult despre caracterul dumnealui. Aceștia sunt oamenii pe care îi caut! Sunt oameni asumați în lupta lor, oameni care deși matematic, poate ar avea mai multe șanse într-un partid cu un apart de campanie consolidat în mulți ani, alege lupta mai grea, dar corectă! Îl stimez mult pentru asta și văd deja că gestul lui a devenit un exemplu pentru unii dintre foștii colegi din PSD Aiud, care urmează să facă același pas.” declară Horațiu Florea.