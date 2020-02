Ion Lazăr : Ne-am propus să nu desemnăm candidați incompetenți în funcții publice, mai pe românește fără proști în funcții publice.

Ieri aflu din presa națională că un anumit domn Dărămuș pleacă cu un număr mare de membrii ALDE la o adevărată forță politică PUP SL, PPU SL sau nu știu cum s-ar numi.

Prima reacție pe care am avut-o a fost să sun și să întreb colegii din Biroul Politic dacă au auzit ceva sau dacă sunt ceva probleme. Nimeni nu a auzit nimic.

A doua reacție a fost să caut să văd dacă există vreun comunicat cu vreun “plecat” de la vreun spital de boli mintale cu numele de Dărămuș. Nu am găsit nimic.

Azi am aflat că domnul cu pricina este din Aiud, un lujer al lui Daniel Constantin, care acum 4 ani se afla pe listele ALDE la Consiliul Local Aiud. După ce mi s-a spus cine e acest individ, mi-am adus aminte că acum vreo 2 ani m-a contactat să-mi spună că nu există activitate politică la ALDE Aiud și că ar trebui să exclud președinta organizației, care era și consilier local. Nu doar atât. Insul acesta mai voia să exclud încă vreo 4 – 5 membri, astfel încât să ajungă dânsul consilier local și presedinte ALDE Aiud. Bineînțeles că nu am fost de acord cu așa ceva. Ei bine, de atunci nu am mai auzit de acest individ până azi.

ALDE se preocupă în aceste zile de viitorii candidati la alegerile locale. Ne-am propus să nu desemnăm candidați incompetenți în funcții publice, mai pe românește fără proști în funcții publice.

E normal ca în unele organizații să existe nemulțumiri și discuții. Nu am cunoștință de plecări din ALDE Alba la alte partide.

Și pentru că tot există zvonuri despre plecări din ALDE le spun acestor curajoși politici, că fuga la alte partide arată caracterul josnic pe care îl au.

Sunt alături de proiectul politic inițiat de Călin Popescu-Tăriceanu din 2014, am muncit si muncim cot la cot cu ceilalți colegi să devenim un partid credibil, partid care apără drepturile și libertățile cetățeanului și oferă soluții.

Acum se văd adevărații politicieni și cei care sunt interesați doar de ciolan.

Dragilor, filiala ALDE Alba luptă în continuare alături de celelalte filiale ALDE din țară pentru că așa credem că se face politică: prin muncă și respectând o serie de principii.