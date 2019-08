Ioan Dîrzu : Ne vom duce misiunea până la capăt : o Românie în care să îndrăznim să credem!

Acum 3 ani, am preluat o Românie tristă, dezbinată, care nu aparținea românilor. Am preluat o Românie a inechităților salariale, a umilirii bătrânilor și tinerilor, a injustiției și subdezvoltării. Am preluat o Românie care mergea din inerție, fără un proiect de țară. O România în care Guvernul făcea administrație, nu guvernare.

La alegerile din 11 decembrie 2016, Partidul Social Democrat a venit, pentru prima dată în istoria postdecembristă, cu primul Program de guvernare care să restabilească echitatea socială, economică și politică în România. Un program de guvernare pentru fiecare categorie socială, pentru fiecare oraș și sat din această țară.

În 3 ani, am crescut cu 20,3% puterea de cumpărare medie a salariaților, cu 18,6% puterea de cumpărare medie a pensionarilor, am majorat cu 25% produsul intern brut și cu 32% veniturile colectate la bugetul de stat.

După 3 ani, ne putem mândri cu cel puțin 30 de realizări importante pentru destinul României, și anume:

Am adoptat noua Lege a pensiilor și Legea salarizării unitare, care au adus echitate și trai decent pentru toți românii. Am crescut rata absorbției fondurilor europene cu 30%, respectiv am atras 9,5 miliarde de euro, din cele 31 de miliarde de euro, alocate în acest exercițiu financiar – 2016-2020. Am adoptat programul de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice. Am crescut salariul minim net la 1.263 lei în 2019, de la 875 lei în 2016. Este o creștere de peste 44%, cu mult peste creșterea prețurilor de 7,8% din această perioadă. Am acordat 10 miliarde de euro pentru satele României și le-am scos din mizerie și sărăcie. Am realizat cele mai mari majorări din istorie pentru salariile medicilor și asistentelor, care acum au venituri comparabile cu cele din Europa. Am adus pentru agricultura românească 7,5 miliarde de euro din fonduri europene, în perioada 1 ianuarie 2017-25 februarie 2019, dublu faţă de totalul sumelor încasate de la Uniunea Europeană în 9 ani, între 2007 și 2016. Am alocat 26,8 milioane lei pentru modernizarea singurului sanatoriu de recuperare a copiilor din România. Am majorat succesiv salariile profesorilor. Față de 2016, salariile nete, „în mână”, ale profesorilor au crescut în medie cu 57,6% Am construit 90 de creșe și grădinițe și 115 școli și licee. Peste 80.000 de elevi din licee profesionale primesc burse din fonduri europene. Guvernul a majorat indemnizaţiile persoanelor cu dizabilități cu peste 30%! Copiii cu dizabilităţi au beneficiat de majorări între 30%-139%. Am plafonat tarifele la energie electrică și gaze pentru consumatorii casnici. Domeniul Sănătății primește cele mai mari fonduri din istorie (50 miliarde lei). Am scăzut ratele românilor cu procente cuprinse între 18% și 27%. Am demarat Programul de construire a abatoarelor. Am alocat 440 milioane de euro pentru sistemele de irigații mobile. Am alocat 2 milioane de euro pentru Programul național de susținere a producției de usturoi. Au fost majorate subvențiile pentru reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată de la 900 lei la 2200 lei pe lună. Am înființat Programul de stimulare a producției vegetale, zootehnice și a acvaculturii prin înființarea unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanții de stat. Am redus impozitul pe veniturile din pensii de la 16% la 10%, pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei. Guvernarea PSD a creat 230.000 de noi locuri de muncă. Am diminuat cu aproximativ 35% prețul pentru 60 de medicamente. Am crescut de 2,5 ori fondul de burse pentru studenți, de la 83 lei/lună la 201 lei/lună alocare per student. Am crescut punctul de pensie, de la 871 de lei în 2016, la 1.100 lei la 1 iulie 2018 și va crește la 1.265 lei de la 1 septembrie 2019. Pensia minim garantată a ajuns la 640 de lei. Este o creștere de 76%, cu mult peste creșterea prețurilor de 7,8% în această perioadă. Ministerul Educației Naționale a plătit în totalitate sumele reprezentând hotărârile judecătorești restante, precum și cele scadente în 2019. Am crescut cu peste 38% veniturile însoțitorilor persoanelor cu dizabilităţi. Am acordat tichete de vacanță în 2018 și 2019 fiecărui bugetar în valoare de 1450 lei. Am acordat transport gratuit pe calea ferată pentru toți studenții, pe toată perioada anului.

Astăzi, aproximativ 75% din Programul de guvernare este îndeplinit și suntem mândri că am lăsat în urmă o Românie care are premisele unei dezvoltări sustenabile. Suntem mândri că putem să ne uităm în ochii oamenilor și să arătăm că ceea ce am promis în campania electorală din 2016 am și făcut.

Vrem să ducem la îndeplinire și cei 25% rămași din Programul de guvernare și astfel să ne finalizăm misiunea încredințată de poporul român în 2016, aceea de a-i face pe toți să îndrăznească să creadă în România.

Regretăm plecarea colegilor de coaliție, dar nu vom lăsa orgoliile și ambițiile politice să distrugă tot ce s-a construit până acum pentru români. Mergem înainte cu onoare și ambiție, cu un program clar și sustenabil. La final, se va trage linie și fiecare cetățean va putea să vadă că așteptările, visele și speranțele lui din 2016 au devenit realitate.