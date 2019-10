Ioan Dîrzu : Moțiunea nu va trece! Nu vor fi concedieri, pensii și salarii tăiate, așa cum vrea Opoziția

Moțiunea de cenzură, cel mai slab și rușinos document din câte au fost depuse în Parlament, nu va trece, iar astfel nu vor fi concedieri, nu vor fi tăiate pensiile, salariile și beneficiile pentru antreprenori, așa cum vrea Opoziția.

Textul moțiunii conține doar acuzații și este unul pur politic, total lipsit de responsabilitate față de cetățeni. Opoziția a citit un text foarte slab, care nu conține niciun argument solid și este lipsit de cifre concrete și de substanță. S-a văzut și susținerea reală față de conținutul acestei moțiuni. La momentul citirii, în sală au fost prezenți 128 de parlamentari, din 465.

Românii au nevoie de pensii, salarii, condiții bune de trai. Au nevoie să se poată dezvolta în țara lor, să crească mici și mari afaceri, să ajute la creșterea nivelului de trai. Moțiunea nu ține nici de cald, nici de foame. Singura preocupare a partidelor de Opoziție este să dărâme și să critice. Este prea puțin pentru o alternativă reală la guvernare.

Românii ar trebui să știe adevăratul plan al opoziției dacă moțiunea ar trece. Ei au ales să nu vorbească public despre asta, au ales să le ascundă românilor planul pe care l-au gândit. Nu-i nimic, vă vom explica noi ce au de gând să facă.

Una dintre primele categorii afectate vor fi pensionarii. Cei din opoziție vor să oprească majorările și chiar să taie pensiile, pentru că nu-i interesează de soarta celor în vârstă și pentru că nu știu cum să crească veniturile românilor.

Putem înțelege ușor de ce acești politicieni îi urăsc pe pensionari. Pentru că nu votează cu ei. Sub guvernarea PSD, pensiile au înregistrat cele mai mari creșteri din ultimii ani. Ne-am asumat creșterea în continuare a pensiilor de la 1 septembrie 2020 și 2021 pentru toți seniorii României. Și le-am cerut și lor să ne angajăm cu toții că nu se mai taie pensii și salarii pe o lungă perioadă de timp. Au refuzat isteric.

O altă categorie aflată pe lista lor neagră o reprezintă angajații din sistemul bugetar. Este vorba de personal medical, angajații din învățământ, polițiști, pompieri, angajați ISU, sau funcționari din administrație, toți cei care primesc salarii de la buget. Ei îi disprețuiesc pe toți! Pe unii vor să îi concedieze, iar pentru restul vor să taie salariile, să le ia toate bonusurile pe care în mod corect le câștigă astăzi. Ei consideră că bugetarii sunt ”praf” la locul de muncă.

PSD, în schimb, respectă aceste categorii profesionale și consideră că ele sunt fundamentale pentru societatea noastră. Tocmai de aceea în ultimi ani, salariile au crescut și angajații din sistemul public și-au recăpătat demnitatea. În continuare, garantăm creșterea salariilor de la 1 ianuarie 2020 și 1 ianuarie 2021 și asigurăm acordarea de vouchere și alte bonusuri pentru bugetari. Am dat deja legi pentru aceasta dar ei vor să dărâme guvernul tocmai pentru a opri aceste creșteri.

Nici mediul privat nu va scăpa de măsurile de austeritate pregătite de PNL și sateliții săi. Ei vor ca mediul de afaceri să fie slab și împovărat de taxe și impozite. Au pus gând rău celor mai inteligente minți și companii, cum ar fi cele din industria IT. Astăzi industria românească IT e apreciată în toată lumea. Ei vor să o distrugă. Mai mult, opoziția consideră că sprijinul pentru tinerii manageri este o pierdere de timp și bani, deci Programul de sprijin pentru tinerii antreprenori trebuie să fie oprit.

Noi am demonstrat că vrem ca mediul de afaceri din România să fie unul performant. Stimulăm firmele să genereze profit și creștere economică și să fie creative. De aceea am sprijinit și vom veni cu mai multe stimulente pentru industria IT. Iar în privința tinerilor antreprenori, le susținem inițiativele prin Programul Start-UP Nation, pe care îl vom continua. Alocăm câte 200.000 de lei pentru 10.000 de noi afaceri, în fiecare an.

Vă asigur că moțiunea de cenzură este un demers sortit eșecului, la fel ca toate moțiunile depuse de opoziție împotriva Guvernului Dăncilă. În ciuda manipulărilor lansate de autori, sprijinul de care se bucură susținătorii acesteia este mult mai redus.