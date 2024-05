Înscrierile la New Draft #3, rezidența de dezvoltare de scenarii de film, se prelungesc până la 2 iunie 2024

Înscrierile la a treia ediție a New Draft, rezidență de dezvoltare de scenarii, care se desfășoară în format online și fizic, se prelungesc cu 7 zile. Noul deadline de depunere a proiectelor este pe 2 iunie 2024, ora 23.59.

New Draft, prima rezidență de dezvoltare de scenarii dedicată exclusiv proiectelor din România și Republica Moldova, oferă timp de trei luni training asistat pentru dezvoltarea a 12 scenarii de lungmetraj.

Pe parcursul programului, proiectul de lungmetraj al participantului ajunge de la stadiul de treatment la un draft nou, însoțit de un dosar de pitch pregătit să plece către producători sau concursuri pentru fonduri.

A treia ediție a New Draft se va desfășura fizic, în București, dar și online. Cele 12 proiecte vor forma trei grupe, fiecare cu câte un trainer atașat. Trainerii celei de-a treia ediții New Draft vor fi: Oana Răsuceanu (scenaristă, regizoare și consultantă de scenarii), Ana Agopian (scenaristă și regizoare de film, consultantă de scenarii) și Crăița Nanu (selecționeră, curatoare de film și consultantă de scenarii).

Perioada de desfășurare a rezidenței este iulie – octombrie 2024, iar sesiunile de lucru se vor petrece lunar, atât one-on-one cât și în echipă.

„Ne-am dorit mult un program care să își ia timp pentru proiecte, să le lase să respire între perioadele de lucru, să revină apoi asupra lor, să formeze echipe și să ducă know-how-ul atât între autori cât și între traineri. Cu ideea asta am plecat la drum când am început să gândim rezidența New Draft. Am pus cap la cap know-how-ul, nevoile și posibilitățile și a ieșit asta: trei luni de lucru, un pitch, 12 proiecte, trei grupe, trei traineri, trei producători invitați să dea feedback. Complet gratis pentru participanți astfel încât calculele să fie doar despre timp și disponibilitatea de a-l aloca scenariului“ – Crăița Nanu, trainer New Draft.

Toate detaliile despre înscrieri și proiect se găsesc aici – https://www.controln.ro/asociatia-culturala/workshop-uri/new-draft/.

New Draft, rezidență de dezvoltare de scenarii, este un proiect co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN).*

*Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

New Draft #3

Organizat de Control N și co-finanțat de Asociația Fondului Cultural Național* (AFCN).

Parteneri: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale”(UNATC) și Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova

Parteneri media:Happ.ro,Liternet,Observator Cultural,Ziarul Metropolis,Revista Golan