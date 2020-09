Horațiu Florea: Ileana Nicoleta Pandor, candidatul PRO România pentru Primăria Baia de Arieș, soluția perfectă pentru problemele comunității!

Născută în 1965, la Baia de Arieș, Ileana Nicoleta Pandor are două fete și un băiat și are studii superioare în economie și asistență socială, precum și un master. A lucrat atât în instituții ale statului, cât și în mediul privat, așa că are experiență în ambele domenii. În momentul de față deține și o mică fermă de vaci din rasa angus. PRO România este primul partid în care a ales să intre ca membru iar candidatura sa la primăria din orașul natal o consideră o dovadă de responsabilitate pentru locuitorii acestei așezări.

„Sunt o persoană de încredere pentru comunitate și dorința mea este aceea de a veni cu o viziune nouă privind administrația publică locală. Primăria nu este a primarului, ci trebuie să fie a oricărui cetățean care se confruntă cu probleme care trebuiesc rezolvate. Baia de Arieș este un oraș care are nevoie de proiecte de dezvoltare și cred că e timpul ca oamenii să aleagă și altceva. Programul electoral cu care vin în fața oamenilor are soluții definite și cred că alături de fiecare cetățean putem să facem lucruri importante în această zonă. ”, a transmis candidatul PRO România.

Printre prioritățile Ilenei Nicoleta Pandor, se numără redeschiderea minelor, încurajarea și sprijinirea antreprenoriatului local, inclusiv pentru tineri, gestionarea corectă a patromoniului și bugetului local, sprijinirea crescătorilor de animale, în toate problemele cu care aceștia se confruntă, atragerea de specialiști în zonă, plecând de la medici și până la dascăli, identificarea unei locații pentru serviciul SMURD, investiții în infrastructură, accesarea de fonduri europene, inclusiv pentru un aspect urban și arhitectural nou sau proiecte pentru servicii sociale, destinate categoriilor defavorizate. De altfel, toate măsurile vizate de domnia sa sunt discutate, pe larg, în cadrul întâlnirilor pe care aceasta le are cu cetățenii.

„Proiectele candidatei noastre sunt adaptate perfect nevoilor pe care un oraș ca Baia de Arieș le are în clipa de față. E o localitate care trebuie să redevină atractivă pentru toate categoriile sociale și să nu mai fie marcată, atât de profund, de depopularea masivă din ultimii ani. O asigur pe Ileana Nicoleta Pandor de toată susținerea mea și sunt convins că oamenii înțeleg nevoia unei schimbări la nivelul administrației”, a transmis Horațiu Florea, coordonatorul filialei Alba a PRO România și candidatul acestei formațiuni politice la Președinția Consiliului Județean Alba.

