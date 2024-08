Florin Roman, un nou atac la Victor Negrescu. PSD își asuma trimiterea ca și comisar european a chelnerului lui Dragnea

Florin Roman susține, într-o postare pe Facebook, că autovictimizarea lui Victor Negrescu nu are nici o legătură cu realitatea, adăugând că nu poate fi nimic mai suburban decât să te manifești ca și chelner al lui Liviu Dragnea.

„Autovictimizarea lui Victor Negrescu nu are nici o legătură cu realitatea. Și nu poate fi nimic mai suburban decât să te manifești ca și chelner al lui Liviu Dragnea.

Dacă PSD își asuma trimiterea ca și comisar european a chelnerului lui Dragnea, e strict problema lor. Negrescu poate reprezenta PSD, nu România! Noi, PNL trebuie să spunem ca dl Negrescu a fost trimis de Liviu Dragnea la Comisia Europeană, ca supervizor și factor de presiune pentru experții MAE! PSD dorea să subjuge justiția și să o pună sub controlul PSD!

In timp ce noi protestam în stradă împotriva ordonanței 13 și a modificărilor aduse la codul penal, noaptea ca hoții, dl Negrescu se comporta ca și un chelner în fața lui Liviu Dragnea.” a scris liberalul pe pagina sa de Facebook.