Dr. Frențiu Mircea : Apel către români!

În această campanie electorală, în plină pandemie de Covid 19 cetățenii cu drept de vot interesați privindu-ne și ascultându-ne pe noi, politicienii, pe sticla televizorului, la radio, pe internet, în paginile ziarelor își pun fireasca întrebare: cine suntem și ce vrem, ca să ne dea votul. Și pe bună dreptate, cetățenii au acest drept să întrebe și să se gândească bine pentru a evita neîntreruptele succesiuni de erori, de catastrofe și de tragedii ce au adus această minunată țară la marginea prăpastiei.

Oare acei politicieni care au făcut abuzuri și fărădelegi ce s-au dovedit fără rușine și fără scrupule dar mai ales fără iubire de țară mai pot primi dreptul de a li se acorda încredere din nou și din nou la vot, mai au ei autoritatea morală și socială de a ne reprezenta la nivelul primăriilor și consiliilor municipale, la nivelul consililui județean și chiar la nivelul de președinte al consiliului județean? O să aveți patru buletine de vot și o să vă votați primarul și consiliul local, o să vă votați președintele consiliului județean și consiliul județean. Fiți atenți, stimați români, ascultați cu atenție, judecați cu sinceritate și curaj pe oamenii politici care candidează și care vă cer votul! Pigmeii egoismului și pigmeii mediocrității vor fi întotdeauna prezenți în politică, depinde de mintea și sufletul dumneavoastră, al alegătorilor, să-i ghiciți și să-i eliminați prin vot. Țin minte că eu mi-am trăit tinerețea și idealurile mele înainte de 1989, iar 200 g de salam de Sibiu valora în mintea oamenilor societății socialiste multilateral dezvoltate uneori mai mult chiar decât poruncile Decalogului aduse de Moise de pe Muntele Sinaiului poporului evreu. După Revoluția din 89 abundența de produse occidentale ne-a orbit iar încet, încet o nouă clasă, capitalistă de data aceasta, îmbogățită peste noapte ne-a acaparat iar lozinca ”noi nu ne vindem țara” s-a transformat într-o crudă realitate. Din păcate România a fost vândută ca o pradă dar nu de armate importante și prin bătălii importante ci a fost predată de bună voie stăpânilor occidentali cu ajutorul cozilor de topor românești care în majoritate au fost politicieni postdecembriști. În mai puțin de 30 de ani, România a fost deposedată de 821 întreprinderi mari care aveau angajați între 1.000 și 10.000 de muncitori, întreprinderi mici și mijlocii între 1.000 și 2.000 de muncitori și aici aș vrea să amintesc doar de câteva: Fabrica de Camioane Brașov, Fabrica de Tractoare Brașov, Fabrica de Locomotive din Reșița, Craiova și Arad, Fabricile de Tramvaie din Arad, Timișoara și București, Fabrica de Macarale Grele de la Timișoara, Combinatul de Utilaj Greu de la Iași și Cluj (CUG), Combinatul Siderurgic de la Hunedoara, Reșița și Galați care în parte s-a vândut unui investitor indian ce l-a dus la faliment. Am avut fabrici de automobile la Pitești, Craiova și Câmpulung. O mai avem pe cea de la Mioveni și aceasta este vândută francezilor. Am avut și avem fabrici de ciment pe care le-am vândut străinilor, fabrici de sticlă, porțelan și textile, bumbac și lână și celebrul Combinat de Fibre Artificiale de la Săvinești, am avut fabrici de ulei, zahăr, legume și conserve de pește, pește pescuit cu flota comercială și de pescuit care nu mai există de pe vrema lui Băsescu. Am construit baraje, hidrocentrale mari ca cele de la Porțile de Fier I și II și de la Bicaz, Canalul Dunăre – Marea Neagră, metroul din București, case de cultură, rafinării și multe altele pe care le-am desființat. Agricultura era înfloritoare, la fel și zootehnia. Numai combinatul de la Tomești dădea țării un milion de porci pe an, am avut fabrici de medicamente, îngrășăminte chimice și armament – la Cugir. Înainte de Tomești, combinatul de la Comtim a fost desființat și ungurii fiind deștepți și patrioți au făcut unul similar în Ungaria, vizavi de Comtim la 2 km. Dacă ne uităm la această țară vedem că ea a fost pustiită mai ceva ca de vizigoții lui Alaric, vandalii lui Genseric, sau hunii lui Attila. Dintr-o țară bogată, industrializată, în 30 de ani ne-am transformat într-o țară distrusă în proporție de 80%, într-o țară de consum. Amintind de blestemul lui Decebal, peste 5 milioane de români au plecat în occident pentru o viață mai bună și nu cred că se mai întorc. În tot ce se clatină în România, un singur lucru rămâne de netăgăduit: datoria față de Maica Românie.

Încet, încet politicienii noștri au căpătat metehne multiple și în primul rând de-a mușca din adversar ca un câine, de a critica și de-a calomnia, de a avea totul punând interesul personal în fața interesului național, fără a aduna capital moral în fața populației. A venit momentul să deosebim oamenii poltici de bine de oamenii politici de pradă, a venit momentul să nu mai ascultați, stimați români, promisiuni electorale care se pot transforma în minciuni credibile așa cum spunea doamna Elena Udrea pe sticla televizorului, a venit momentul să nu mai fiți manipulați și să nu mai credeți micile adevăruri inofesive aruncate în ochii dumneavoastră ”ca o nadă la pești” pentru a ascunde marea minciună otrăvită din spatele lor. A venit momentul ca politicienii de bine din toate partidele politice să se unească printr-un fir roșu care apără interesele cetățenilor și ale țării lăsând la o parte interesul personal. Eu cred în tinerii politicieni din toate partidele că vor putea face marea schimbare. În rog pe Horațiu Florea, președintele Pro România Alba să mă asculte! A venit momentul, tineri politicieni, să nu vă uitați rădăcinile, să nu uităm de martirii și eroii neamului, a venit momentul politicii de construire și nu de dezbinare! Iar voi, stimați români, întrebați-vă inima, întrebați-vă mintea și sufletul cu cine o să votați și sunt convins că de data asta veți vota în interesul țării păstrându-vă demnitatea fiindcă fără demnitate națiunea română nu va supraviețui! Mergeți la vot, stimați români, este singurul mijloc democratic de a schimba în bine soarta țării și a județului nostru! Doamne, ocrotește-i pe români!