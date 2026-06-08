Reținut pentru distrugere în formă continuată după avarierea a 21 de mașini în Cluj-Napoca

În data de 5 iunie, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Cluj-Napoca au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat de 34 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere în formă continuată.

În fapt, în data de 5 iunie a.c., în jurul orei 18:40, un bărbat a sesizat Poliția municipiului Cluj-Napoca cu privire la faptul că, în intervalul orar 18:00–18:40, persoane necunoscute i-ar fi zgâriat caroseria autoturismului său, parcat pe strada Romulus Vuia din municipiul Cluj-Napoca. Totodată, acesta a precizat că pe aceeași stradă s-ar afla și alte autoturisme avariate în mod similar.

La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Secției 5 Poliție Cluj-Napoca, care a identificat șase proprietari prezenți la fața locului, ale căror autoturisme prezentau urme de zgâriere.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, precum și a activităților de administrare a probatoriului, polițiștii au stabilit că un bărbat ar fi provocat distrugeri asupra a 21 de autoturisme.

În baza probelor administrate, polițiștii au identificat și depistat persoana în cauză, respectiv un bărbat de 34 de ani, aceasta fiind condusă la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, ulterior fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.