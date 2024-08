„Dor de Doina” se întoarce cu o nouă ediție pentru a aduce patrimoniul cultural în atenția publicului

Proiectul “Dor de Doina”, initiat de Asociatia FRUI VITA, revine si anul acesta, oferind publicului oportunitatea de a se conecta cu radacinile culturale intr-un eveniment care exemplifica modul in care traditia si modernitatea pot coexista armonios.

Sute de entuziasti de toate varstele care au participat in 2023 la prima editie “Dor de Doina” au confirmat faptul ca DOINA ramane un subiect actual in constiinta romanilor si au alimentat motivatia organizatorilor pentru a continua procesul de stimulare a aprecierii patrimoniului cultural imaterial.

„Dor de Doina” isi propune sa ofere tinerilor un sentiment de identitate, continuitate si autenticitate in era digitala si sa sporeasca interesul acestora pentru valorile si traditiile culturale autentice creand astfel o interactiune culturala si intergenerationala. Doina era inseparabila de viata romanului, iar cantecul ei exprima trairile cele mai profunde, mangaind sufletul in momentele de bucurie si alinand tristetea in momente de necaz.

Urmand tiparul editiei precedente, evenimentul va fi organizat in aer liber, aceasta fiind scena metaforica pe care doinele erau cantate si ascultate in fiecare moment important din viata romanului.

Doina de la traditie la contemporan

Pe 7 septembrie in Gradina Botanica din Bucuresti publicul are ocazia sa intalneasca artisti ca Maria Casandra Hausi si Sorin Romanescu, prin proiectul NOD (NEW OLD DOINA), care vor aduce in prim plan stravechea Doina Romaneasca – Horea Maramureseana, prezentata intr-un mod inedit, printr-o ingemanare a Doinei cu sonoritatile acustice si electronice din sfera jazzului.

Seara va continua cu un concert sustinut de ARGATU, artist care reuseste sa imbine intr-un mod inedit folclorul cu hip-hop-ul sau electro house-ul si joaca astfel un rol esential in conservarea si popularizarea mostenirii muzicale autentice romanesti.

La cea de-a doua editie Dor de Doina, organizatorii asteapta publicul cu o paleta larga de activitati atractive prin care promoveaza patrimoniul, traditiile si folclorul astfel incat generatia tanara sa nu isi uite radacinile. Publicul va avea ocazia sa participe la ateliere de mestesuguri romanesti sustinute de specialisti, ateliere interactive pentru copii care pot face cunostinta cu doina si traditiile prin muzica si jocuri surpriza.

Anul acesta Asociatia FRUI VITA duce mai departe proiectul manualului digital creat in prima editie si face un pas inainte traducandu-l in limba engleza pentru a fi astfel disponibil la nivel international tuturor celor pasionati si interesati de doina.

“Ma voi repeta spunand ca „Dor de Doina” este mai mult decat un proiect, pentru mine este o reintoarcere la radacinile noastre, intr-un mod unic si autentic, este despre fiecare dintre noi, despre emotii si despre sufletul romanesc.

Traim in era digitala, iar azi ne dorim sa onoram doina, patrimoniu cultural imaterial UNESCO, sa o pretuim si sa o pastram in acest curs evolutiv bucurandu-ne impreuna cu voi toti de aceasta calatorie intr-un mod atipic, asa cum am facut-o si anul trecut.

Sunt profund recunoscatoare tuturor celor care au facut posibil in ani ca doina sa se pastreze vie, iar noi, echipa FRUI VITA, fiindca nu as adresa aceste cuvinte astazi fara ca o echipa sa formeze un tot, va invitam sa VA BUCURATI DE VIATA, sa simtiti emotia transmisa de doina, sa atingeti culmile trairilor la interpretarile din cadrul concertului si sa va incantati cu activitatile speciale pe care le-am pregatit”, spune Ioana-Diana Bogdan-Teasca, presedinta Asociatiei FRUI VITA.

„Dor de Doina” este un Proiect cultural finantat de Ministerul Culturii.

Despre Asociatia FRUI VITA

Asociatia „FRUI VITA” este o organizatie non-guvernamentala, non-profit, infiintata in 2021, formata dintr-o echipa tanara, iubitoare de viata, de cultura si de arta. Activitatea noastra urmareste atingerea mai multor obiective, dintre care amintim: promovarea tinerilor artisti, a patrimoniului si a culturii in randul tinerei generatii si nu numai.

Despre Maria Casandra Hausi si Sorin Romanescu

*** MARIA CASANDRA HAUSI s-a nascut in Baia Mare, Maramureş. Crescuta si educata intr-o familie de artisti a prins de la batranii locurilor meşteşugul „Horilor in grumaz” – „Horea Lunga”. A fost ucenica a scolii inalte de la Cluj, Academia de Muzica „Gheorghe Dima”, Laureata a Marelui Premiu şi a Trofeului „Maria Tanase” (juriu prezidat de Tudor Gheorghe), a marcat si celebrat intrarea Doinei in Patrimoniul Imaterial Unesco prin lansarea albumului de muzica tradiţionala intitulat „Doina- Horea Lunga – Cantec Arhaic Romanesc din Maramures”. Despre acest gen muzical, pe care l-a facut cunoscut prin turnee in tara si strainatate, marturiseşte ca este universul fara de margini unde si-a gasit casa.

*** SORIN ROMANESCU este unul dintre cei mai importanti chitaristi de jazz, de la ora actuala. La inceput a studiat chitara clasica, a fost basist in trupa Sarmalele Reci, a colaborat cu coregrafi de dans contemporan (Florin Fieroiu, Vava Stefanescu, Eduard Gabia, Andreea Novac, Mihai Mihalcea), a sustinut concerte de muzica contemporana in cadrul unor festivaluri nationale si internationale, iar de mai multi ani este colaborator permanent al cantautorului Alexandru Andries.

Pentru muzica filmului documentar „Afacerea Tanase” a fost nominalizat la Premiul Gopo, iar pentru filmul artistic “Caini” a primit Premiul Gopo pentru cea mai buna muzica originala. Este colaborator sau co-autor in proiecte muzicale care insumeaza peste 20 de albume.

Despre ARGATU

Nascut de Ziua Nationala a Romaniei, ARGATU este un producator, compozitor si artist originar din Falticeni (Bucovina, nordul Moldovei). Cunoscut in primul rand pentru modul unic in care imbina elementele de folclor romanesc cu beat-urile urbane si sound-urile electronice, ARGATU a debutat oficial in 2012, cand a devenit si membru al grupului Culese din Cartier, fondat de Subcarpati.



Pana acum, ARGATU a lansat 10 albume, un catalog impresionant ce poate fi vazut usor drept o punte intre vechi si nou,traditional si modern, influentele folclorice gasindu-si perfect locul in fuziunea genurilor din care ARGATU se inspira: hip-hop, grime, dubstep, drum&bass, dub, dancehall sau basshouse.