Șezătoarea dorului” – spectacol al tradiției cu Ansamblul Mureșul

autor: Silviu COSTIN

Într-o seară încărcată de emoție și autentic românesc, scena a prins viață sub pașii dansatorilor de la Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul, care au adus în fața publicului spectacolul „Șezătoarea dorului”. Evenimentul a recreat atmosfera caldă a șezătorilor de altădată, acolo unde satul românesc își spunea poveștile prin cântec, joc și rostire.

Costumele populare, cusute cu migală și încărcate de simboluri, au completat armonios tabloul unei tradiții păstrate cu sfințenie. De la doinele pline de dor, până la jocurile energice din zona Mureșului, fiecare moment artistic a fost primit cu aplauze îndelungi.

„Șezătoarea dorului” nu este doar un spectacol folcloric, ci o întoarcere la rădăcini – o invitație la redescoperirea valorilor autentice, a comunității și a emoției simple, curate. Prin profesionalism și pasiune, Ansamblul Mureșul demonstrează încă o dată că tradiția nu este doar trecut, ci o poveste vie, spusă generațiilor de astăzi.