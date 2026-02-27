Comemorare solemnă la Abrud: 241 de ani de la martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan

La Biblioteca Orășenească „Marin Preda” din Abrud a avut loc astăzi un moment solemn dedicat împlinirii a 241 de ani de la martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, eroi ai națiunii române și simboluri ale luptei pentru dreptate și libertate.



Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației locale, ai instituțiilor publice și membri ai comunității, care au adus un omagiu celor trei martiri printr-un gest de respect și recunoștință. Comemorarea a subliniat importanța păstrării vii a memoriei acestora, dar și actualitatea valorilor pentru care au luptat: libertatea, dreptatea și unitatea.



Istoria orașului Abrud și a Țării Moților este strâns legată de spiritul de demnitate și curaj al lui Horea, Cloșca și Crișan. Sacrificiul lor rămâne un reper moral pentru generațiile de astăzi, iar asumarea trecutului presupune responsabilitate și implicare activă în prezent.



„Participarea la astfel de momente nu reprezintă doar un act simbolic, ci o reafirmare a valorilor fundamentale pentru care acești eroi au luptat. Respectul pentru trecut trebuie dublat de acțiuni concrete în slujba comunității, prin decizii echilibrate și orientate spre binele public”, a transmis Adrian Tuhuț, conilier local Abrud



Ceremonia s-a încheiat într-un cadru sobru, cu un mesaj comun: cinstirea memoriei lui Horea, Cloșca și Crișan și continuarea eforturilor pentru consolidarea unei comunități unite și responsabile.

Cinste memoriei lor.