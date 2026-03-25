Întâlnire între cultură și credință la Alba Iulia: Biblia în versuri, donată Catedralei Încoronării

Un eveniment cultural și spiritual deosebit va avea loc joi, 26 martie, la Alba Iulia, când un exemplar al volumului „Biblia în versuri de la Cluj” va ajunge în posesia Catedralei Încoronării, într-un moment cu semnificație aparte pentru viața religioasă și culturală a comunității.



Acest demers vine în continuarea proiectului intitulat „Biblia în versuri de la Cluj în bibliotecile județene din România”, lansat oficial la data de 30 aprilie 2025 la Biblioteca Națională a României din București și finalizat la 16 octombrie 2025. Proiectul anterior s-a desfășurat cu sprijinul financiar și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, având ca scop promovarea valorilor culturale și spirituale prin intermediul acestui volum.



Pe baza acestui succes, un nou proiect prinde viață la Alba Iulia, purtând titlul „Biblia în versuri de la Cluj, în catedralele ortodoxe și greco-catolice românești din Regiunea de dezvoltare Centru”. Inițiativa aparține lui Dorin Rac, alături de un grup de investitori alcătuit din Radu Aurel Ciobotea, Laurențiu Ursu și Gabriela-Ștefania Nuț. Și acest proiect este derulat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, continuând astfel direcția de promovare și distribuire a lucrării în spații reprezentative ale cultului religios.



Evenimentul programat la Alba Iulia va începe joi dimineața, la ora 8:00, cu oficierea Sfintei Liturghii în capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Slujba va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Teodosie, împreună cu un sobor de preoți, profesori și diaconi.



Ulterior, programul va continua cu momentul oficial de înmânare a exemplarului „Biblia în versuri de la Cluj”, care va avea loc în sala „Dumitru Stăniloaie” a Universității din Alba Iulia. Evenimentul marchează astfel o nouă etapă în cadrul acestui proiect cultural-religios, prin includerea catedralelor din Regiunea Centru în circuitul de promovare a lucrării.