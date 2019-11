De ce trebuie să fie Klaus Iohannis președinte. Ion Dumitrel: ”Este cea mai bună șansă pentru județul Alba”

Trebuie să îl susținem pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat de președinte. Este cea mai bună șansă pentru județul Alba și voi explica de ce cred acest lucru.

După anii de guvernare PSD, lumea așteaptă o schimbare în bine, așteaptă mai puțin populism și mai multe rezultate. Această guvernare nu doar că poate fi, ci trebuie să fie cea liberală și după alegeri, împreună cu Klaus Iohannis în funcția de președinte al țării.

La Aa, suntem oameni de acțiune. Când am văzut că spitalele regionale nu apar, noi am decis să nu mai stăm după ei și am investit în spitalele pe care le avem deja.

Când am văzut ritmul de lucru la autostrăzi, am decis să nu mai stăm după ei și am decis să reparăm drumurile județului și să facem pe acolo legăturile cu județele vecine. Și tot așa…

Să știți însă, că acest lucru nu este normal. Nivelul național și cel local trebuie să crească împreună, nu separat. În acești ani, noi nu am avut un parteneri, și acest lucru a pus Alba, ca multe alte județe din țară, în situația de a se baza doar pe propriile forțe.

După alegeri este nevoie de o guvernare liberală responsabilă, alături de un președinte responsabil și așezat, așa cum a arătat că este Klaus Iohannis. În Klaus Iohannis am avut în acești ani, un prieten.

Un om care vine din administație și care înțelege foarte bine ce se întâmplă la fiecare nivel.

Nu ne interesează cine altcineva mai candidează pentru această funcție. Vrem pentru Alba dezvoltare și prosperitate, iar Klaus Iohannis și guvernarea liberală sunt cele mai bune șanse pe care le avem.

Suțin Klaus Iohannis – președinte!

Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba

