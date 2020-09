De ce Florea Paul Victor?

Bună întrebare. Mi-o pun zilnic de când a început campania electorală. Și, probabil, și voi vă întrebați de ce eu?! Astăzi, nu vă scriu în calitate de candidat, ci de simplu albaiulian. De fapt, sunt un simplu albaiulian. Un albaiulian cu aceleași probleme ca ale TALE. Am o stradă neasfaltată care se inundă la prima ploaie. Nu am unde să parchez mașina când ies în oraș. Îmi rup roțile de la bicicletă în gropile de pe stradă. Mă împiedic de pista de alergat de pe stadion. Nu am apă de calitate la robinet. Simt mirosurile de gunoi aruncat în spatele blocurilor. Deci, da, sunt și eu un simplu albaiulian. Întrebare este: mai vreți să fim atât de simpli?

Sunt Paul-Victor, am 25 de ani și m-am săturat să trăiesc așa. Vreau un oraș curat, un oraș asfaltat, sigur și cu oportunități pentru tineri. Cer prea mult? M-am săturat să dau vina pe unii și pe alții, doar să arăt cu degetul către politicieni că nu fac nimic pentru noi și am hotărât să mp implic chiar eu. Am hotărât să preiau toate problemele mele și ale tale și să încerc să le rezolv din Consiliul Local. Am toată energia și disponibilitate din lume. Sunt aici, în Alba Iulia, și vreau să fac lucrurile să meargă. Am o experiență vastă în munca cu oamenii, trăind și lucrând aproape 5 ani în SUA. Am făcut voluntariat toată copilăria, adolescența și studenția. Sunt ambițios, serios și muncitor. Deci nu există niciun impediment între mine și șansa de a reconstrui Alba Iulia.

Singura condiție pentru a putea să fiu acolo este aceea de a mă vota. Dați-mi o șansă! Sunt aici doar pentru voi și pentru noi! Acum este timpul să dăm din comunitate un om al comunității. Să reîmprospătăm Consiliul Local. Să aducem un suflu nou. O gândire nouă. Un alt mod de a face administrație locală. Mai bine.

Consiliul Local îmi propun, în primul rând, să-l fac mai transparent, să-l aduc aproape de albaiulieni, să știe fiecare albaiulian ce și de ce se votează. Cum voi face asta? Voi transmite chiar eu live ședințele de consiliu astfel încât fiecare albaiulian să poată să-mi adreseze întrebări pe care eu să le ridic în ședință.

În calitate de consilier local independent, voi fi prezent, în fiecare săptămână, în cel puțin 2 cartiere pentru a colecta problemele și a le prezenta în următoarea ședință de consiliu.

Voi milita puternic pentru construirea acelor creșe de care au nevoie tinerele familii, de cantine școlare și piste pentru bicicliști. Nu mai vreau să văd gunoi pe străzi sau miros de gunoi. Trebuie un nou contract de salubritate, cu colectarea mai frecventă a gunoiului. În ceea ce privește apa potabilă și prețul ei, vreau calitate la preț decent. Alba Iulia are cel mai mare preț la apă-canal din Romnia, dar avem apă ruginită și inundații frecvente. Nu se poate așa ceva!

Eu sunt un mare iubitor de animale și de aceea mă voi ocupa serios și de centrul de ecarisaj, programul de adopție și coșuri de gunoi cu pungi pentru animăluțele plimbate în parc. Trebuie să avem grijă de animalele domestice și de aceea voi propune înființarea poliției locale a animalelor în Alba Iulia.

Fiind grupul de reconstituire istorică ”Legiunea a XIII-a Gemina” iubesc istoria și vreau să ajut să restaurăm Cimitirul Evreiesc, bisericile și casele istorice din oraș. Alba Iulia înseamnă mai mult decât Cetatea și trebuie să punem în valoare tot ceea ce ne reprezintă trecutul, prezentul și viitorul.

Despre parcări. vreau să facem o aplicație mobilă pentru parcări și să reducem timpii de parcare în zonele aglomerate pentru a crește numărul de beneficiari.

Îmi doresc multe pentru Alba Iulia și știu că le putem face doar împreună. Eu am spus ce vreau să fac, m-am pus la dispoziția albaiulienilor și sunt mândru de asta. Acum, dacă v-am convins, mai rămâne ca tu, cel care citește, să-mi acorzi votul de încredere pe 27 septembrie. Ai de ales între actuala clasă politic și mine, un simplu albaiulian care a decis să pună umărul la treabă pentru reconstrucția orașului.

TU ce alegi?