Cum se va desfășura Controlul ANAF la peroanele fizice? Lucian Heiuș : „Știți cât ne ia? 3 minute să aflăm dacă deții o proprietate undeva. De aici pornim.”

Fiscul va începe controale masive la persoane fizice începând de la 1 iulie. În acest sens, angajații ANAF își vor lua informații din toate sursele, inclusiv de pe rețelele de socializare.

„Avem această analiză de risc. O vom face și pe 2020 și pe 2021. Pentru 2021 abia s-a depus declarația de venit care a fost în mai. Apar aceste diferențe între ceea ce tu ai cheltuit, ți-au crescut conturile într-un an: mergem pe perioada de 5 ani cum îmi permite legea” , a declarat președintele ANAF, Lucian Heiuș.

Pe fiecare an în parte facem acea diferență între ceea ce estimăm noi că tu ai ca și venit, scădem din ceea ce ai declarat că ai avut ca venit și ai plătit impozit, iar diferența este un venit pentru care nu ai plătit niciun impozit. Îți calculăm 16% și accesoriile respective. Cumulăm pe cei 5 ani și rezultă o sumă totală pe care tu trebuie să o achiți.

Durata maximă a controlului este de 270 de zile. Un asemenea control se poate termina undeva în 60 de zile. Se vor începe 4-5 acțiuni de inspecție pe fiecare echipă. Merg în paralel.

Întotdeauna, persoana în cauză va primi un aviz de inspecție, în care va fi atenționat că începe o acțiune de control.

Dacă nu vin și evită să vină să justifice ceea ce noi am constatat, îi facem impunerea din oficiu și asta e. Dacă nu o contestă și nu merge cu ea în instanță, începem să-l executăm.

Ce variante are persoana fizică ce va fi controlată de ANAF

Potrivit acestuia, totul se va face cu discreție.

„Trebuie să respectăm secretul fiscal și dreptul la viață privată a persoanei. Nu o să aveți nume decât în momentul în care ajunge în instanță. Dacă acea persoană acceptă, ea poate să justifice de unde are banii, stabilim suma totală, se emite o decizie cu baza și cu accesoriile și reiese suma respectivă”, spune Heiuș.

Aici are 2 variante:

1. Să o achite și se închide. Viața merge mai departe.

2. Nu o achită și are dreptul să facă contestație. Va fi soluționată de Direcția de soluționare a contestațiilor care este la Ministerul Finanțelor. În cazul în care îi va fi respinsă, are dreptul să meargă în instanță. Când ajunge în instanță, devine public.

Dacă va câștiga în instanță, asta e. Din experiența acestor 10 ani, 80% din persoanele fizice care au ajuns în instanță au pierdut.

„Sper să ajungem la 1.200 decizii de impunere, finalizate, cu bani cu tot, pe an. În derulare cred că vor fi 3000 de inspecții pe an. Anul viitor sper să triplez acest număr” , a mai afirmat Heiuș.

Inspectorii ANAF își vor lua informații și de pe rețelele de socializare: un exemplu

“O să vă surprindă ceea ce vă spun. Astăzi sunt multe situații în care atunci când facem tragerea răspunderii unei persoane pe alte spețe, iei informații de peste tot. Inclusiv de pe Facebook poți să afli pe unde a umblat, ce a făcut, să-i faci niște estimări, să vezi”, a afirmat șeful ANAF.

El a dat un exemplu care s-a câștigat în instanță:

O persoană care era condamnată penal și trebuia să plătească o anumită sumă își mutase o parte din proprietăți pe numele mamei, mamă care avea un alt nume. Uitându-se colegii mei, la un moment dat, pe Facebook-ul persoanei respective au constatat că-i spunea „la mulți ani” unei doamne în vârstă. Îi spunea: La mulți ani, mamă! Au verificat oamenii și au constatat că în urmă cu un an persoana respectivă își mutase 2 apartamente și niște terenuri. Pe numele persoanei s-a făcut atragerea răspunderii și s-a câștigat în instanță.

Este normal să iei informații de peste tot.

„Știți cât ne ia? 3 minute să aflăm dacă deții o proprietate undeva. De aici pornim. Noi pornim de la niște date reale, declarate, înregistrate”, a spus Heiuș.

Cele mai frecvente justificări pe care le au cei care au fost controlați până acum

Lucian Heiuș a enumerat, râzând, unele justificări ale anumitor persoane ce au fost controlate în trecut:

• Am făcut comerț cu blugi în anii ’90 din Turcia

• Am făcut evaziune fiscală, dar în urmă cu 10 ani și nu mă mai poți controla pentru că s-a prescris

• Am cumpărat o casă la țară și am găsit o găleată cu aur la fundație când am vrut să o renovez

• Mi-a donat bunica. „Bun, dar bunica ta a fost educatoare și cam alea au fost veniturile ei. – Da, dar bunica avea de la străbunica ei vreo 3 lingouri de aur”.

• Am avut 100.000 de euro prin ‘95. „Atunci euro nici nu exista ca monedă”.

„Sunt multe ciudățenii pe care omul încearcă să le inventeze. Unele țin, dar în fața Fiscului nu o să țină. Nu o să acceptăm asemenea povești. Dacă în instanță vor ține, o să vedem la momentul respectiv”, a explicat Heiuș.