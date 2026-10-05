Controale în trafic pentru prevenirea accidentelor și creșterea disciplinei rutiere

În perioada 2–4 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au desfășurat acțiuni pe linie rutieră, pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la normele privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.

În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 535 de sancțiuni contravenționale, dintre care 531 pentru abateri la regimul circulației pe drumurile publice, conform O.U.G. nr. 195/2002, iar 4 sancțiuni în baza altor acte normative.

Din totalul sancțiunilor aplicate, 235 au vizat nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, aproximativ 60 de sancțiuni au fost aplicate pentru abateri săvârșite de conducătorii de biciclete, trotinete și mopede, iar 10 sancțiuni au vizat abateri săvârșite de pietoni.

Totodată, în cadrul acțiunilor au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier.

Ca măsuri complementare, au fost reținute 34 de permise de conducere și 16 certificate de înmatriculare.

În cadrul acțiunilor, au fost efectuate 425 de testări cu aparatul etilotest, precum și 7 testări în vederea depistării conducerii unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Acțiunile pe linie rutieră vor continua, în vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și a creșterii gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.