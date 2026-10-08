Dezastru provocat de arderea vegetației uscate: peste 130 de hectare au ars într-un singur incendiu

Ieri, pompierii de la subunitățile din Baru și Petroșani au intervenit ore în șir, pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată care s-a manifestat între localitățile Sălașu de Sus, Paroș și Mălăiești. Pe fondul uscăciunii avansate și a vântului, flăcările s-au extins cu repeziciune și au cuprins o suprafață de peste 130 de hectare de teren.

În calea focului s-au aflat și obiective care puteau fi grav afectate: o fermă cu peste 200 de caprine și un gater.







În unele zone, în care autospecialele nu au putut ajunge, focul a fost stins cu mijloace de primă intervenție, ceea ce a presupus eforturi considerabile din partea colegilor noștri, iar acolo unde accesul a permis, s-a intervenit cu apă. Fiecare focar a fost izolat și mai apoi stins, reușindu-se protejarea pădurii și a construcțiilor aflate în pericol.

Spre seară, pompierilor li s-au alăturat și membrii Composesoratului local, contribuind la operațiunea de limitare a arderii. Misiunea s-a finalizat la ora 12.00 noaptea.

Pe de altă parte, în timp ce pompierii luptau cu flăcările, inspectorii din cadrul Inspecției de Prevenire au fost, la rândul lor, în teren, efectuând controale pentru identificarea și sancționarea celor care provoacă astfel de incendii.

sursa foto: ISU Hunedoara

În timpul verificărilor, două persoane au fost surprinse în timp ce incendiau vegetația uscată și au fost sancționate contravențional, cu două amenzi în cuantum de 5.000 de lei.

Având în vedere amploarea acestui tip de incendiu din ultima perioadă, controalele vor fi intensificate, fiind organizate echipe mixte formate din pompieri, jandarmi, reprezentanți ai Gărzii de Mediu și ai APIA.

Atragem atenția cetățenilor asupra faptului că, arderea vegetației uscate poate scăpa în doar câteva minute de sub control și poate pune în pericol gospodării, animale, păduri și vieți omenești.

„Nu aprinde pericolul! Arderea vegetației uscate este interzisă!” este campania derulată la nivel național de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin care se subliniază riscurile generate de aceste practici.

Responsabilitatea fiecăruia dintre noi poate preveni următorul incendiu.

-nu incendiați vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale;

-respectați legislația care interzice arderea vegetației uscate;

-nu aruncați la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse;

-supravegheați permanent orice sursă de foc și stingeți-o complet înainte de a părăsi zona;

-în cazul izbucnirii unui incendiu, apelați de urgență numărul 112.

Focul nu iartă neatenția!