Valul de gripe și răceli pune stăpânire pe sezonul rece. Ce ceai îi poate ajuta pe români să se simtă mai bine

Odată cu scăderea temperaturilor și schimbările bruște de vreme, tot mai multe persoane se confruntă cu răceli, gripe și viroze respiratorii. Medicii atrag atenția că simptome precum febra, durerile în gât, tusea, nasul înfundat și starea accentuată de oboseală sunt frecvente în această perioadă și recomandă odihnă, hidratare și monitorizarea atentă a evoluției bolii.

Specialiștii subliniază că, în majoritatea cazurilor, organismul reușește să lupte singur împotriva virusurilor, însă are nevoie de susținere prin consum suficient de lichide și repaus. Hidratarea este esențială deoarece febra și transpirația pot duce la pierderi importante de apă, iar lichidele calde contribuie la calmarea gâtului iritat și la fluidizarea secrețiilor respiratorii.

Ceaiul recomandat în sezonul gripelor

Unul dintre cele mai apreciate remedii naturale este ceaiul de ghimbir cu miere și lămâie. Ghimbirul are proprietăți antiinflamatoare și poate calma durerile în gât și senzația de frisoane, în timp ce mierea contribuie la reducerea tusei și protejează mucoasa iritată. Lămâia completează băutura prin aportul de vitamina C și gustul revigorant.

Rețetă simplă:

2-3 cm de rădăcină proaspătă de ghimbir;

250 ml apă fierbinte;

o linguriță de miere;

sucul de la jumătate de lămâie.

Ghimbirul se lasă la infuzat timp de 7-10 minute, după care se adaugă mierea și lămâia. Ceaiul se consumă călduț, de două-trei ori pe zi.

Ce putem face atunci când avem gripă sau răceală

Pentru o recuperare mai rapidă, specialiștii recomandă:

odihnă suficientă și evitarea efortului fizic intens;

consumul a cel puțin 2 litri de lichide pe zi;

supe calde și alimentație ușoară, bogată în fructe și legume;

aerisirea frecventă a locuinței;

evitarea contactului cu alte persoane pentru a limita răspândirea virusului;

folosirea serului fiziologic pentru descongestionarea căilor nazale.

Medicii recomandă prezentarea la consult dacă febra depășește 38,5°C pentru mai multe zile, dacă apar dificultăți de respirație sau dacă simptomele se agravează în loc să se amelioreze.

În această perioadă, cea mai bună strategie rămâne prevenția: igiena mâinilor, evitarea aglomerațiilor atunci când este posibil și un stil de viață echilibrat pot reduce considerabil riscul de îmbolnăvire.