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02 octombrie, 2026
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Controale RAR și Poliția Rutieră pe DN 74: 14 amenzi și 4 certificate de înmatriculare retrase

Controale RAR și Poliția Rutieră pe DN 74: 14 amenzi și 4 certificate de înmatriculare retrase

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Scris de în Eveniment, Local

La data de 1 octombrie 2026, în intervalul orar 09.00 – 12.00, polițiștii rutieri din Abrud, împreună cu specialiști din cadrul Registrului Auto Român Alba, au organizat, pe DN 74, o acțiune ce a avut ca scop depistarea șoferilor care circulă pe drumurile publice, cu autoturisme care nu corespund din punct de vedere tehnic.

În cadrul acțiunii, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, dintre care 7 pentru defecțiuni tehnice, în valoare totală de 3.892,5 lei. 

Totodată, au fost retrase 4 certificate de înmatriculare.

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