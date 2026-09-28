Weekend intens pentru pompierii și paramedicii hunedoreni: 172 de misiuni în județ

În ultimul weekend din luna septembrie, salvatorii hunedoreni au gestionat 172 solicitări primite din partea populației, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților.

sursa foto: ISU Hunedoara



Echipajele SMURD au acționat pentru acordarea ajutorului medical de urgență în 141 situații. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la:

Detașamentul Deva – 33 intervenții;

Detașamentul Hunedoara – 19 intervenții;

SMURD Simeria – 15 intervenții;

Tot în această perioadă, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 4 incendii. Dintre acestea, 3 s-au manifestat la vegetația uscată, mărăciniș, fond forestier și deșeuri menajere, iar un alt incendiu a izbucnit la un șopron din localitatea Crivadia. Din fericire, în urma acestor evenimente, nu au fost înregistrate victime.



De asemenea, echipajele operative au gestionat 3 accidente rutiere care s-au produs pe raza localităților Petroșani, Ohaba de sub Piatră și Câmpu lui Neag, au acordat sprijin Serviciului de Ambulanță Județean în 11 cazuri, au acționat pentru deblocarea a 3 uși de acces în locuințe, au desfășurat 7 misiuni de recunoaștere în teren și au intervenit în alte 3 situații pentru protejarea comunității.



Cea mai solicitantă misiune desfășurată în weekend a fost cea pentru stingerea incendiului de vegetație uscată și fond forestier din Retezat – Cheile Buții. Aici, pompierii au acționat mai multe zile, fiind sprijiniti de o aeronavă Black Hawk, aparținând IGAv, dotată cu sistem Bambi Bucket, care a efectuat zeci de arucări cu apă asupra focarelor active din zona muntoasă. Astfel, sâmbătă după amiaza, incendiul a fost lichidat.

INFORMARE PREVENTIVĂ

Vă reamintim faptul că, până în 15 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) desfășoară la nivel national, campania de informare și prevenire „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”.

Campania are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile majore generate de incendiile de vegetație, precum și promovarea unui comportament responsabil, în vederea protejării vieții, bunurilor și mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe măsurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor de vegetație:

-Nu incendiați miriștile, terenurile agricole sau vegetația uscată;

-Nu aruncați la întâmplare resturi de țigări sau chibrituri aprinse;

-Supravegheati permanent orice sursă de foc utilizată în gospodării.



Atenție! Arderea miriștilor, a stufului, a tufărișurilor și a vegetației ierboase este interzisă, iar nerespectarea prevederilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoane fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoane juridice.

Totodată, beneficiarii de terenuri agricole care recurg la astfel de practici riscă diminuarea sau pierderea subvențiilor acordate prin schemele de sprijin pentru agricultură.



Nu uitați să consultați platforma națională de pregătire în situații de urgență prin accesarea linkului https://fiipregatit.ro

De asemenea, informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență găsiți și pe aplicația de mobil DSU.