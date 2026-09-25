Percheziții în Arad într-un dosar de bancnote false. Un bărbat a fost reținut

Polițiștii de combatere a criminalității organizate au efectuat două percheziții în localitatea Sântana, județul Arad, într-un dosar ce vizează falsificarea și punerea în circulație de bancnote false, precum și înșelăciunea.

Ancheta a pornit după ce, în septembrie 2025, o femeie ar fi vândut doi viței unui bărbat și ar fi primit 1.500 de euro care s-au dovedit ulterior a fi falși, neavând elementele de siguranță specifice bancnotelor autentice.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe și suma de 1.500 de euro suspectată că este contrafăcută. Un bărbat de 29 de ani a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.