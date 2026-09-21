191 de intervenții ale salvatorilor hunedoreni în ultimele trei zile: 151 de misiuni SMURD și 8 incendii

În acest weekend, salvatorii hunedoreni au gestionat 191 solicitări primite din partea populației, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților.



sursa foto: ISU Hunedoara

Echipajele SMURD au acționat pentru acordarea ajutorului medical de urgență în 151 situații. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la:

Detașamentul Deva – 45 intervenții;

Detașamentul Orăștie – 19 intervenții;

Detașamentul Hunedoara – 16 intervenții;

Tot în această perioadă, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 8 incendii. Dintre acestea, 6 s-au manifestat la vegetația uscată, mărăciniș, fond forestier și deșeuri menajere, în mai multe localități hunedorene.

Alte 2 incendii au avut loc în localitățile Băcia și Lupeni. La Băcia, flăcările au cuprins o bucătărie de vară, existând riscul de propagare a focului la casa alipită și la o altă locuință aflată la o distanță de aproximativ 2 metri. Pompierii au acționat imediat pentru limitarea incendiului și au reușit să protejeze cele două construcții aflate în pericol.

În municipiul Lupeni, un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul 8 al unui bloc de pe strada Gheorghe Șincai, iar pentru misiune au fost alocate echipaje din Lupeni și din Petroșani cu o autospecială de stingere, autoscara mecanică și o ambulanță SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, era afectată una dintre cele trei camere ale apartamentului, pe o suprafață de circa 20 de metri pătrați. În scurt timp, incendiul a fost stins și din fericire, nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale, fiind înregistrate doar pagube materiale.

De asemenea, echipajele operative au gestionat prompt 4 accidente rutiere care s-au produs pe raza localităților Leșnic, Deva, Sântuhalm și Hunedoara, au acordat sprijin Serviciului de Ambulanță Județean în 16 cazuri, au acționat pentru deblocarea a unei uși de acces în locuință, au desfășurat 5 misiuni de recunoaștere în teren și au intervenit în alte 6 situații pentru protejarea comunității.

Nu uitați să consultați platforma națională de pregătire în situații de urgență prin accesarea linkului https://fiipregatit.ro

De asemenea, informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență găsiți și pe aplicația de mobil DSU.