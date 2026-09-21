Toamna își intră în drepturi: Cum ne influențează schimbarea vremii și ce putem face pentru a ne adapta mai ușor

Zile de toamnă aduc temperaturi mai scăzute, dimineți răcoroase și seri tot mai lungi. Trecerea de la căldura verii la frigul specific sezonului rece poate avea efecte asupra stării de bine, iar multe persoane resimt această schimbare prin oboseală, lipsă de energie, dureri de cap sau dificultăți de concentrare.

Specialiștii explică faptul că organismul are nevoie de o perioadă de adaptare la noile condiții meteorologice. Scăderea temperaturilor și reducerea numărului de ore cu lumină naturală pot influența ritmul biologic și nivelul de energie al fiecăruia.

Pentru a face față mai ușor acestei perioade de tranziție, sunt recomandate câteva măsuri simple:

Menținerea unui program regulat de somn;

Consumul de fructe și legume bogate în vitamine;

Hidratarea corespunzătoare, chiar dacă senzația de sete este mai redusă;

Petrecerea timpului în aer liber și expunerea la lumină naturală;

Practicarea unor activități fizice moderate, precum plimbările sau exercițiile ușoare.

De asemenea, specialiștii recomandă îmbrăcămintea în straturi, pentru a face față variațiilor de temperatură dintre dimineți și după-amiezi.

Chiar dacă zilele devin mai reci, toamna oferă și numeroase motive de bucurie: peisaje spectaculoase, culori calde și ocazia de a petrece mai mult timp alături de familie și prieteni. Cu puțină atenție acordată sănătății și rutinei zilnice, adaptarea la noul sezon poate fi mai ușoară și mai plăcută.