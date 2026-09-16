Două femei, cercetate pentru fraudă bancară după ce au găsit și folosit cardul unei vecine

La data de 15 septembrie 2026, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de două femei, în vârstă de 45, respectiv 24 de ani, ambele din orașul Teiuș, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Din cercetări a reieșit că, în data de 27 august 2026, cele două femei ar fi efectuat mai multe tranzacții bancare, în mediul online, folosind fără drept cardul bancar al unei femei, în vârstă de 49 de ani, din orașul Teiuș, pe care aceasta l-ar fi pierdut, aspect pe care femeia l-a sesizat polițiștilor în data de 31 august 2026, ocazie cu care a semnalat și faptul că ar fi fost efectuate mai multe tranzacții bancare cu cardul său, în valoare totală de 1908, 63 lei.

Pentru documentarea și probarea activității infracționale, polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, emis de Judecătoria Aiud, în orașul Teiuș.

Activitatea a fost sprijinită de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Blaj și de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Cele două femei au fost depuse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Cercetările sunt continuate.