Au început înscrierile la Școala de Subofițeri de Pompieri Boldești

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești a dat startul înscrierilor pentru sesiunea de admitere septembrie–decembrie 2026. Sunt disponibile 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru maiștri militari auto.

Candidații se pot înscrie până la 4 octombrie 2026, prin transmiterea documentelor în format electronic la adresa resurse_umane@isualba.ro. Proba fizică va avea loc în perioada 28 octombrie – 4 noiembrie, examenul scris pe 7 noiembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 21 decembrie.

Detalii complete despre admitere sunt disponibile pe site-ul ISU Alba, la secțiunea Carieră.