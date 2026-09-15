Bărbat urmărit de autoritățile din Austria, prins de polițiști la Petroșani

Polițiștii hunedoreni au depistat, în municipiul Petroșani, un bărbat de 33 de ani, pe numele căruia autoritățile judiciare din Austria au emis un mandat european de arestare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Având în vedere mandatul european de arestare, polițiștii au efectuat activități de verificare și căutare, bărbatul din municipiul Petroșani fiind depistat, în cursul zilei de ieri, în localitatea menționată anterior.



Acesta a fost condus la sediul unității de poliție, fiind predat polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, în vederea prezentării sale la

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Ulterior, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Persoana în cauză urmează să fie prezentată, în cursul zilei de azi, în fața Curții de Apel Alba Iulia, cu propunere de arestare provizorie în vederea predării către autoritățile judiciare din Austria.