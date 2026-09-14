Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, celebrată astăzi de credincioșii ortodocși

Credincioșii ortodocși sărbătoresc astăzi, 14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci, unul dintre cele 12 mari praznice împărătești ale anului bisericesc. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendar și este însoțită de post, fiind dedicată cinstirii lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos.

Această zi amintește două evenimente de mare însemnătate pentru lumea creștină: descoperirea Sfintei Cruci la Ierusalim de către Sfânta Împărăteasă Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, și readucerea acesteia în Cetatea Sfântă după recuperarea sa din mâinile perșilor, în secolul al VII-lea.

În lăcașurile de cult din întreaga țară sunt oficiate slujbe speciale, iar mii de credincioși participă la rugăciuni și ceremonii religioase dedicate acestei zile. Totodată, mulți aleg să respecte postul rânduit de Biserică, considerat unul dintre cele mai importante posturi de peste an.

În tradiția populară românească, Înălțarea Sfintei Cruci este asociată și cu începutul toamnei spirituale și agricole. În numeroase zone ale țării se păstrează obiceiul sfințirii busuiocului, florilor și fructelor de sezon, considerate aducătoare de binecuvântare și ocrotire.

Reprezentanții Bisericii subliniază că Sfânta Cruce rămâne simbolul suprem al credinței, al jertfei și al speranței, fiind pentru creștini semnul biruinței vieții asupra morții și al luminii asupra întunericului.

Cu ocazia acestei sărbători, redacția noastră transmite tuturor cititorilor sănătate, pace sufletească și o zi binecuvântată alături de cei dragi.