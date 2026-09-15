Grenadă de mână descoperită în curtea unei case din Petroșani. Pirotehniștii ISU Hunedoara au intervenit

Astăzi, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, echipajul pirotehnic din cadrul ISU Hunedoara s-a deplasat în municipiul Petroșani, pe strada Progresului, pentru ridicarea unui element de muniție rămasă neexplodată, găsit în curtea unei case.

La fața locului, pompierii au identificat o grenadă de mână, devensivă, fără focos, care a fost preluată în condiții de siguranță, în vederea asanării.

Este important de știut că, neutralizarea și distrugerea munițiilor se execută de către subunitățile pirotehnice care au pregătirea si dotarea cu aparatura specială pentru această misiune periculoasă.

La descoperirea muniţiei rămase neexplodate cetăţenii au obligația să informeze serviciile de urgenţă profesioniste sau poliţia, după caz, telefonic, prin apelarea numărului de urgenţă 112.

După descoperire şi anunţare, populaţia trebuie să adopte un mod specific de comportare faţă de muniţiile neexplodate, fiind INTERZISE:

• atingerea cu mâna sau cu alte obiecte;

• ridicarea, transportul şi introducerea muniţiilor în diferite încăperi sau locuinţe;

• comercializarea acestora prin agenţii de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase;

• lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă;

• introducerea muniţiilor în foc;

• topirea elementelor metalice ale muniţiilor;

• tăierea muniţiilor cu fierăstrăul, scule electrice sau prin sudură;

• folosirea muniţiilor pentru improvizarea diferitelor unelte;

• utilizarea pulberilor şi explozivilor provenite din muniţii, în scopuri artizanale;

• demontarea de la muniţii a focoaselor sau a altor elemente componente;

• folosirea pentru joacă, de către copii, a unor muniţii, cum sunt: grenadele, proiectilele şi focoasele sau alte elemente ale acestora.