ALERTĂ: Urs semnalat în localitatea Valea Bistrii, orașul Câmpeni

Locuitorii din localitatea Valea Bistrii (Câmpeni) au primit un mesaj de avertizare de tip RO-ALERT emis de ISU Alba, după ce prezența unui urs a fost semnalată în zonă. Autoritățile le cer cetățenilor să ia măsuri imediate de protecție.
Recomandările autorităților (ISU Alba):
- Adăpostiți-vă: Rămâneți în locuințe și evitați deplasările în zona menționată.
- Păstrați distanța: Nu vă apropiați de animal, nu încercați să îl hrăniți și nu vă expuneți pericolului pentru a-l fotografia.
- Protejați gospodăria: Adăpostiți animalele din curte fără a vă pune viața în pericol.