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17 septembrie, 2026
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»ALERTĂ: Urs semnalat în localitatea Valea Bistrii, orașul Câmpeni

ALERTĂ: Urs semnalat în localitatea Valea Bistrii, orașul Câmpeni

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Scris de în Eveniment, Local

Locuitorii din localitatea Valea Bistrii (Câmpeni) au primit un mesaj de avertizare de tip RO-ALERT emis de ISU Alba, după ce prezența unui urs a fost semnalată în zonă. Autoritățile le cer cetățenilor să ia măsuri imediate de protecție.

Recomandările autorităților (ISU Alba):

  • Adăpostiți-vă: Rămâneți în locuințe și evitați deplasările în zona menționată.
  • Păstrați distanța: Nu vă apropiați de animal, nu încercați să îl hrăniți și nu vă expuneți pericolului pentru a-l fotografia.
  • Protejați gospodăria: Adăpostiți animalele din curte fără a vă pune viața în pericol.
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