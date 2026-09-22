Prins la Petrila după un furt în Dolj: avea în bagaj 33.647 de lei

Promptitudinea polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Petrila și buna cooperare cu colegii din cadrul IPJ Dolj au dus, în scurt timp, la depistarea unui bărbat căutat într-un dosar de furt. Acesta a fost identificat în cursul nopții trecute, pe o stradă din Petrila, având asupra sa și în bagaj 33.647 de lei, despre care există suspiciunea că ar proveni din furtul sesizat în județul Dolj.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Petrila au acționat cu promptitudine, în urma solicitării formulate de colegii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, care efectuau verificări în cazul unui furt comis la o stână din județul Dolj.

Astfel, în data de 22 septembrie 2026, în jurul orei 04:35, polițiștii din Petrila au desfășurat activități de căutare pe raza orașului, fiind atenți la identificarea persoanei căutate.

Vigilența acestora a dat rezultate în zona unei unități comerciale de pe strada Republicii, unde polițiștii au observat și legitimat un bărbat în vârstă de 45 de ani, din județul Dolj, ale cărui semnalmente corespundeau persoanei căutate de polițiștii doljeni în legătură cu comiterea unei infracțiuni de furt.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, la data de 18 septembrie 2026, bărbatul ar fi sustras o sumă importantă de bani din incinta unei stâne situate pe raza județului Dolj, după care s-ar fi deplasat în orașul Petrila, unde avea o prietenă.

În cadrul controlului efectuat de polițiști, asupra bărbatului și în bagajul acestuia au fost găsiți 33.647 de lei, sumă despre care există suspiciunea că ar fi fost sustrasă de la stâna unde acesta lucrase.

Banii au fost ridicați și predați polițiștilor din cadrul IPJ Dolj, pentru continuarea cercetărilor în cauza privind furtul sesizat pe raza județului Dolj.

Totodată, bărbatul a fost predat polițiștilor doljeni, în vederea continuării cercetărilor pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a fost comisă fapta și a dispunerii măsurilor legale.