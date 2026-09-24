„Dacă nu văd acum, poate pierd ceva important.” Fenomenul FOMO îi ține pe tineri conectați aproape permanent

Tot mai mulți tineri recunosc că își verifică telefonul de zeci sau chiar sute de ori pe zi, de teama că ar putea rata o informație, un mesaj sau un eveniment important. Specialiștii numesc acest fenomen FOMO (Fear of Missing Out), adică teama de a pierde experiențe, oportunități sau noutăți pe care alții le trăiesc sau le văd în mediul online.

Rețelele sociale au amplificat acest comportament, oferind un flux continuu de informații, fotografii și videoclipuri. Pentru mulți utilizatori, fiecare notificare devine un motiv de a verifica telefonul, iar lipsa accesului la internet poate genera anxietate sau neliniște.

Psihologii explică faptul că FOMO este alimentat de comparația constantă cu ceilalți. Atunci când utilizatorii văd imagini cu vacanțe, petreceri sau realizări personale, pot avea impresia că viața lor este mai puțin interesantă sau că ratează experiențe importante.

Fenomenul este întâlnit în special în rândul adolescenților și tinerilor, categorie care petrece cel mai mult timp pe platforme precum TikTok, Instagram sau Snapchat. Specialiștii recomandă stabilirea unor limite clare pentru utilizarea telefonului și acordarea unei atenții mai mari activităților din viața reală.

Deși rețelele sociale facilitează comunicarea și accesul rapid la informații, experții atrag atenția că utilizarea excesivă poate afecta concentrarea, somnul și starea de bine. În acest context, tot mai multe campanii de informare încurajează un consum digital echilibrat și conștient.

Întrebarea rămâne: câți dintre noi verificăm telefonul pentru că avem nevoie și câți o facem doar din teama de a nu pierde ceva?